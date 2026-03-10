오세훈 “위례신사선 예타 통과, 서울시 행정력 쏟아부은 결과”

서울시는 위례신사선 도시철도 사업이 정부의 신속 예비타당성조사(예타)를 통과함에 따라 신속한 사업 추진에 돌입한다고 10일 밝혔다.

오세훈 서울시장은 이날 “이번 위례신사선 예타 통과는 서울시가 보유한 모든 행정적 역량을 쏟아부은 결과”라며 “그동안 교통 소외로 고통받았던 신도시 주민들의 일상을 되돌려드릴 수 있도록 최대한 행정절차를 단축해 지금까지 해왔던 것처럼 속도감 있게 추진해 나가겠다”고 말했다. 이어 “위례신사선을 성공적으로 이끈 경험을 서부선에도 적용하여 빠르고 확실하게 추진하겠다”고 덧붙였다.

오세훈 서울시장. 뉴스1

시는 기획예산처, 대도시권광역교통위원회, 국토교통부와 위례신사선을 신속히 추진하기로 협의하고, 신속예타 추진부터 도시철도망 구축계획 변경 절차를 병행해 가며 속도감 있게 진행해왔다. 특히 시는 “앞서 기획예산처 재정사업평가 분과위원회 종합평가에 사업추진의 필요성과 정책성 분석 결과를 효과적으로 제시하기 위해 많은 노력을 기울여왔다”면서 “평가 당일에는 김병민 정무부시장이 직접 나서 서울시의 강력한 사업추진 의지를 피력하였으며 그 결과 사업의 타당성을 확보했다”고 설명했다.

위례신사선은 서울시 도시철도 위례선 트램·2·3·7·8·9호선 등 다양한 노선 간 환승으로 이동편의성을 높이고, GTX-A․C, 신분당선 등 광역철도와의 연계를 통해 수도권 전역으로 광역 통행을 지원할 것으로 기대된다. 위례신사선은 위례신도시~신사역(3호선)을 잇는 경전철 노선으로, 총연장 14.8㎞, 정거장 11개소를 건설하는 사업이다.

시는 예타 통과 당일부터 기본계획 수립용역 공고를 통해 실질적인 사업추진 단계에 본격 돌입한다. 시는 예타가 진행되던 지난해 9월부터 기술용역 타당성 심사와 용역발주심의, 일상감사 등 기본계획 수립용역 공고 전 사전절차를 모두 완료했다.

한편 시는 사업추진에 어려움을 겪고 있는 서부선 사업을 조속히 추진하기 위해 이달 31일까지는 민자사업으로의 추진에 모든 행정력을 지원하는 한편, 재공고와 재정 전환 가능성을 열어두고 동시에 추진할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지