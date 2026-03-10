요양보호사 자격까지 따 치매 노모 돌본 아들…10년 가족돌봄 끝 비극

치매를 앓는 90대 노모를 10년 가까이 돌봐 온 60대 퇴직자가 가족과 함께 숨진 채 발견돼 안타까움을 더하고 있다.

10일 전북 임실경찰서에 따르면 이날 오전 10시30분쯤 임실군의 한 단독주택 거실에서 90대 여성과 60대 남성, 40대 남성이 숨진 채 발견됐다. 이들은 노모와 아들, 손자 관계로 확인됐다.

경찰 조사 결과 60대 남성은 한 지자체에서 근무하다 퇴직한 공무원으로, 치매 증세가 있는 90대 노모를 직접 돌보기 위해 2016년 요양보호사 자격증까지 취득해 가족 돌봄을 이어온 것으로 파악됐다. 이웃 주민들에 따르면 노모는 요양시설 입소를 강하게 거부해 온 것으로 알려졌으며, 이로 인해 가족들이 집에서 간병을 이어왔던 것으로 전해졌다.

현장 방 안에서는 유서와 함께 극단적 선택을 한 흔적이 발견됐다. 유서에는 가족에게 미안하다는 내용과 함께 건강 문제 등을 비관하는 취지의 글이 담긴 것으로 알려졌다.

주변에서는 이 남성이 장기간 이어진 돌봄 부담으로 심리적 어려움을 겪어 왔다는 이야기도 전해지고 있다. 그는 임실군의 정신건강 상담을 받아왔으며, 일가족이 숨진 전날에도 상담을 진행했던 것으로 알려졌다. 또 그는 평소 밤잠을 잘 이루지 못하는 노모 때문에 수면 부족에 시달려 힘들어하고, 삶의 회의감을 호소한 것으로 전해졌다. 최근에는 극단적인 선택을 시도해 가족은 이를 경찰에 신고했고, 병원 치료까지 받은 것으로 알려졌다.

경찰은 현재까지 외부 침입 등 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 있으며, 유서 내용과 주변 진술 등을 토대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

