㈜극동개발, 동충주산업단지 산업시설용지 분양 지원 나서

사진=㈜극동개발 제공

충북개발공사의 전속 분양대행사로 선정된 ㈜극동개발이 동충주산업단지 산업시설용지 분양 지원을 진행하고 있다고 밝혔다. 동충주산업단지는 충주시와 충북개발공사가 조성한 산업단지로, 충북 북부권 산업벨트 확장과 연계된 산업입지로 언급되고 있다.

동충주산업단지는 중부내륙고속도로 접근성을 갖춘 내륙 물류 거점 입지로 평가된다. 수도권과 충청권, 영남권을 연결하는 교통망에 대한 접근성이 확보돼 제조기업의 물류 운영에 활용 가능한 입지 조건을 갖추고 있다.

입주 가능 업종에는 식료품 제조업(C10), 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21), 전자부품·전기장비·기계장비 제조업(C26, C28, C29), 자동차 트레일러 제조업(C30), 금속가공제품 및 비금속 광물제품 제조업(C25, C23) 등이 포함된다. 또한 녹색기술산업(E38)까지 포함돼 친환경·자원순환 산업의 입주도 가능하다. 제조업 중심의 업종 구성을 통해 산업 집적과 관련 산업 간 연계 가능성이 고려된 산업단지로 평가된다.

충북개발공사는 지역 산업 기반 확충과 기업 유치를 위해 산업용지를 공급 중이며, ㈜극동개발은 기업별 사업 계획을 고려한 분양 상담을 통해 입주 지원을 진행하고 있다. 동충주산업단지 산업용지 분양 관련 세부 사항은 ㈜극동개발을 통해 확인할 수 있다.

