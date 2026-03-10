강원경찰청, 원주 반곡초서 ‘어린이 교통안전 캠페인’ 실시

강원경찰청은 새 학기를 맞아 스쿨존 어린이 교통사고 예방을 위해 ‘어린이 교통안전 캠페인’을 실시했다고 10일 밝혔다.

이날 캠페인은 원주 반곡초등학교 앞에서 진행됐다. 지난번 춘천 만천초등학교에 이어 두 번째다.

최현석 강원경찰청장이 10일 원주 반곡초 앞에서 학생들에게 안전 수칙을 당부하고 있다. 강원경찰청 제공

경찰관을 비롯해 학교 관계자, 모범운전자회, 녹색어머니회 등 약 50명이 참석했다. 어린이들을 대상으로 ‘횡단보도에서 좌우 살피고 건너기’ ‘서다, 보다, 걷다.’ 등 안전보행 수칙을 지도했다.

아울러 운전자 대상으로 ‘횡단보도 앞 일단멈춤’ 등 사고예방 수칙 홍보물품을 나눠주며 안전운전을 당부했다.

강원경찰은 ‘보행자 안전활동’을 올해 중점 테마단속으로 선정해 보행자보호의무위반, 신호위반 및 횡단보도 일시정지 위반 등 보행자 위협 행위 단속 강화하고 유관기관 합동 교통안전교육, 교통법규 준수 캠페인 및 토론회 등 실시 할 계획이다.

최현석 강원경찰청장은 "이번 연이은 캠페인 활동은 안전속도를 지키고 보행권을 확보해 안전한 스쿨존을 만들기 위한 것으로 시민들의 자발적인 참여와 안전의식이 중요하다”며 스쿨존 내 교통법규 준수를 당부했다.

