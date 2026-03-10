탁구 간판 신유빈, WTT 충칭 대회서 日 하시모토 꺾고 16강 진출

한국 여자 탁구 에이스 신유빈(대한항공)이 2026 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스 충칭에서 1회전 관문을 무난하게 통과했다.



신유빈은 10일 중국 충칭에서 열린 대회 여자 단식 32강에서 일본의 하시모토 호노카를 게임 점수 3-1(11-8 11-8 8-11 11-8)로 물리쳤다.

WTT 싱가포르 스매시 여자 단식에 나선 신유빈. WTT 인스타그램 캡처

16강에 오른 신유빈은 주위링(마카오·세계 4위)-잉한(독일·20위) 승자와 8강 진출 티켓을 다툰다.



세계 14위인 신유빈은 자신보다 세계랭킹이 두 계단 높은 하시모토(12위)를 맞아 첫 게임 공방 끝에 11-8로 따낸 뒤 2게임도 같은 점수로 이겼다.



3게임을 잃은 신유빈은 날카로운 드라이브 공세를 앞세워 4게임을 다시 11-8로 가져오며 16강 진출을 확정했다.



이번 대회에는 우승 상금 6만달러를 포함해 총상금 80만달러가 걸려 있다.



랭킹 포인트도 ▲ 우승 1천점 ▲ 결승 진출 700점 ▲ 4강 진출 450점 ▲ 8강 진출 300점을 주기 때문에 신유빈으로선 순위를 끌어올릴 좋은 기회다.



신유빈은 지난달 열린 WTT 싱가포르 스매시 때는 세계 2위 왕만위(중국)와 16강 대결에서 첫 게임을 듀스 랠리 끝에 21-19로 이기고도 1-3으로 역전패한 아쉬움이 남아 있다.



이번 대회에는 왕만위 외에 싱가포르 스매시 챔피언인 세계 1위 쑨잉사와 3위 천싱퉁, 5위 콰이만 등 중국의 대표급 선수와 일본의 간판 하리모토 미와(8위)가 출전했다.



세계 17위 주천희(삼성생명)는 세계 최강자 쑨잉사와 32강 대결을 앞두고 있다.

<연합>

