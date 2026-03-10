“내가 이걸 왜 했을까”…조두팔, ‘2800만원’ 들여 팔 문신 제거

유튜버 조두팔이 최근 자신이 약 2600만 원~2800만 원을 들여 팔 전체의 문신을 제거했다.

지난 9일 그는 자신의 유튜브 채널에 ‘철 없는 애 둘 엄마’라는 제목의 영상을 하나 게재했다. 영상에서 문신 제거 후 변화된 팔 모습을 담았다.

‘철 없는 애 둘 엄마’ 영상 속 문신 제거 소식을 알린 조두팔. 조두팔

조두팔은 “사회관계망서비스(SNS)에 사진을 올리면 문신 얘기가 많았다”며 “지운지 8개월이 지났다”고 문신 제거를 받은 팔을 보여줬다.

그는 “색소 침착이 올 수도 있다고 한다. 빨리 지우기 잘 한 거 같다”고 뿌듯해하면서 “과거의 나도 존중하지만 내가 이걸 왜 했나 싶기도 한다”고 후회를 남겼다.

며칠 전 과거 사진을 본 조두팔은 “지우는 사람은 지워지는 지 체감이 잘 안되지만 색이 흐려졌다”고 말하며 과거 문신으로 뒤덮인 팔 사진을 첨부해 비교했다.

곧 그는 “이제 5회차를 받으러 간다”고 언급하며, “3개월 만이다”고 말했다. 시술에 앞서 그는 질의응답하는 시간을 가졌다.

조두팔은 시술 효과 질문에 대해 4회 차 정도면 그림자 정도로 지워져 멀리서 보면 잘 안 보인다는 후기를 남겼다. 1~4회 차 시술받을 때마다 지워지는 게 느껴졌지만, 특히 2회 차 때가 가장 크게 효과가 있는 거 같다고.

이어 시술에 대해 “아프다, 안 아플 수가 없다”, “안 아플 수가 없다”고 고통을 호소했지만, “마법같이 회차가 거듭날수록 덜 아프다”고 전했다.

이유는 문신의 색소가 빠질수록 레이저 반응이 줄어들기 때문인 것 같다고 덧붙였다. 또 피부가 예민한 날에는 더욱 따갑기에 컨디션도 중요하다고 언급했다.

소식을 접한 한 누리꾼이 댓글을 통해 비용을 묻자, 조두팔은 “긴팔 10회차 기준 대략 2600~2800 사이 생각하시면 됩니다”고 답글을 달았다.

