해쭈, 둘째 임신…"배가 빨리 나와서 더 이상 숨길 수 없어"

구독자 약 82만 명을 보유한 유튜버 해쭈가 둘째 임신 소식을 전했다.

해쭈는 지난 9일 자신의 유튜브 채널 ‘해쭈’를 통해 공개한 영상 ‘이제는 더 이상 숨길 수 없어요…둘째 임신(+엄빠에게 먼저 말하기)’에서 직접 임신 사실을 밝혔다.

‘이제는 더 이상 숨길 수 없어요…둘째 임신(+엄빠에게 먼저 말하기)’ 영상에서 임신테스트기를 통해 둘째 임신 소식을 알게된 해쭈. 해쭈

영상에서 그는 임신 테스트기를 공개하며 희미하게 두 줄이 나타났다고 설명했다. 다음 날 한 번 더 확인한 해쭈는 “두 줄이다”고 말했지만, 계속해서 연하게 나타나는 줄을 보고 임신 초기를 예상했다.

이어 해쭈는 남편이 “자꾸 나를 보고 임신한 것 같다고 했다”며 “‘해쭈, 임신 축하해’라는 말을 들었다”고. 이어 남편에게 임신 테스트기를 보여주며 둘째 임신 소식을 알렸다.

이후 병원에서 초음파 검사까지 진행할 당시 임신 6주 차가 넘은 사실을 확인했다고 전했다.

현재 임신 8주 차에 접어든 후 그는 건강을 위해 요리를 하면서 “지난번에 임신할 때는 입덧 때문에 라면을 못 먹었는데, 이번엔 그냥 다 맛있다”고 말했다.

그는 “이번 임신 5주 차 때는 입덧 증상이 없었는데, 8주 차부터 새벽 3시쯤부터 토할 거 같더라”며 “특히 빈속일 때 그렇다”고 고충을 토로했다.

해쭈는 “둘째 배가 더 빨리 나오더라”며 “벌써 배가 많이 튀어나와서 이제 더 이상 숨길 수가 없다”고 부모에게 임신 소식을 알리러 갔다.

해쭈의 어머니는 둘째 소식에 “거짓말이지?”라고 의심했으나, 진짜라는 해쭈의 말에 “어쩐지 배가 너무 나왔다”고 놀라움을 감추지 못했다. 임신 사실을 알기 전 어머니는 해쭈의 배가 너무 많이 나와서 걱정했다고.

한편 해쭈는 호주에서 생활하는 한국인 유튜버로 활동 중이다.

