인천교육청, 교육공무직 채용 서류 간소화 ‘6종→1장’ 편의 향상

인천시교육청이 교육공무직 기간제 근로자의 채용 서류 간소화를 추진한다. 10일 시교육청에 따르면 기간제 근로자가 제출하던 개인정보 동의서, 서약서 등 서류 6종을 ‘채용 통합 확인서’ 1종으로 모았다. 학교 현장의 행정 부담은 줄이고 응시자 편의 향상 및 를 불편을 개선하기 위한 취지다.

또 대체인력의 동일 회계연도 내 재채용 시 필수 서류(성범죄·아동학대 조회 동의서, 통합 확인서)를 제외한 나머지를 생략하도록 했다. 단기간 내 재채용이 빈번해 제출 부담을 완화하고자 했다.

아울러 시교육청은 신체검사에 대한 응시자의 비용 부담과 중복 검사의 불편도 해소시켰다. 기존 일괄 요구되던 ‘채용 신체검사서’를 인터넷 무료 발급이 가능한 ‘채용 건강검진 대체 통보서’나 ‘일반건강검진 결과통보서’ 대체를 통해서다.

단, 위생 관리가 필수적인 조리실무사 및 배식원의 경우 기존과 동일하게 ‘건강진단결과서(구 보건증)’를 내야 한다. 시교육청 관계자는 “서류 6종을 1장으로 통합하는 등 현장 목소리를 적극 반영했다”며 “앞으로도 채용 응시자 접근성을 높여 효율적인 교육 행정을 구현하겠다”고 말했다.

