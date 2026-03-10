전남도, 저탄소농산물 인증 ‘전국 50%’ 달성 청신호

전남도가 올해 저탄소 농산물 인증 면적 전국 50% 달성 목표에 청신호가 켜졌다.

10일 전남도에 따르면 한국농업기술진흥원이 접수한 올해 상반기 전남의 신규 인증 신청 건수는 전국 380건 가운데 54%에 해당하는 207건으로 집계됐다.

저탄소농산물 전문매장. 전남도 제공

신청 면적은 3010㏊로 전남도가 목표로 세운 인증 면적 2336㏊(기존·신규 8000㏊)의 128% 수준이다. 시군별로는 해남군 637㏊, 영암군 456㏊, 영광군 277㏊, 나주시 220㏊, 장흥군 194㏊ 등이다.

전남도는 이 같은 성과가 지난해 전국 4위에 머물렀던 저탄소 농산물 인증을 확대하기 위해 추진한 제도 개선 노력의 결과로 보고 있다. 전국 최초 인증 확대 계획을 수립하고, 21개 시군 순회 설명회 5회와 대면 교육 5회(794명), 인증 신청 대행 지원 등을 추진했으며 ‘저탄소농업 프로그램 사업’ 선정 기준 완화도 건의했다.

인증 신청 농가에 대해서는 3월 서류 평가를 통해 대상자를 확정하고, 4월부터 탄소 절감 농업기술 실천 여부에 대한 현장 확인과 저탄소 농업 컨설팅을 거쳐 8월 인증서를 발급할 예정이다.

김영석 전남도 친환경농업과장은 “녹색제품구매법 개정을 통해 ‘녹색제품’에 저탄소 농산물을 포함해 공공기관 구매를 의무화하도록 지속 건의하고 있다”며 “환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 추진하는 민간기업과 유통업체를 대상으로 안정적인 판로 확대에도 힘쓰겠다”고 말했다.

