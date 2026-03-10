청소노동자도 택배기사도…노란봉투법 첫날 원청교섭 요구 봇물

노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정 법률) 시행 첫날인 10일 각양각색 노동자 단체들이 원청교섭을 요구하는 기자회견과 집회에 나섰다.



민주노총 공공운수노조 서울지역공공서비스지부는 이날 오전 10시 서대문구 연세대 언더우드관 앞에서 기자회견을 열어 대학이 직접 청소·경비 노동자와 교섭에 나서야 한다고 주장했다.

공공운수노조 서울지역공공서비스지부, 대학 간접고용 노동자 원청교섭 요구 기자회견. 연합뉴스

문유례 연세대분회 분회장은 "15개 대학분회가 용역업체 18곳과 교섭하는 집단교섭이 올해로 15년째이나 대학은 늘 책임이 없다고 하고 용역업체는 눈치만 보는 실정"이라고 토로했다.



이어 "우리의 노동조건과 임금수준, 인권과 업무량도 다 원청인 대학이 결정한다"며 노란봉투법 취지에 맞게 '진짜 사장'인 대학 총장이 직접 단체교섭에 나서야 한다고 목소리를 높였다.



이에 앞서 민주노총 서비스연맹 택배노조도 오전 9시 종로구 청진동 CJ대한통운 본사 앞에서 기자회견을 열어 원청교섭을 촉구했다.



이들은 "나와라 진짜 사장", "택배 현장 과로사를 추방하자" 등의 구호를 외치며 원청교섭을 통해 택배 노동자 권리를 지켜내야 한다고 주장했다.



비슷한 시각 민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부는 인천국제공항 2터미널에서 원청 교섭을 요구하는 '투쟁 선포 결의대회'를 개최했다.



이들 역시 "자회사 노동자들의 실질적인 노동을 지배하고 있는 '진짜 사장' 인천국제공항공사는 하루빨리 직접 교섭에 나서야 한다"며 "원청 교섭을 통해 안전한 공항을 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.



김용균재단, 반올림 등 61개 시민사회단체도 입장문을 내고 노란봉투법이 현실에 뿌리내릴 때까지 노동자들과 연대하겠다고 했다.



이들은 "'노조할 권리'와 '진짜 사장과 교섭할 권리'를 보편적 권리로 바로 세워야 한다"며 "3월 10일이 그 시작이 될 것"이라고 했다.

민주노총 서비스연맹 택배노조, 원청교섭 촉구 기자회견. 연합뉴스

민주일반연맹은 오후 1시 종로구 정부서울청사 정문에서 공공부문 비정규직 노동자 대정부 원청교섭을 요구하는 기자회견을 한다. 공공운수노조는 오후 1시 30분부터 같은 장소에서 발전산업 고용안전협의체 합의 이행을 촉구하는 기자회견을 진행한다.



민주노총은 오후 2시부터 종로구 세종대로 사거리에서 '원청교섭 쟁취'를 주장하는 투쟁 선포대회를 연다. 민주노총은 이 집회에 1만5천명이 참석할 것이라고 신고했다.



노란봉투법은 6개월간의 시행 준비 기간을 거쳐 이날부터 본격 시행됐다.



이에 따라 하도급 노동자에 대한 원청 책임이 강화되는 등 사용자와 노동쟁의의 범위가 넓어지는 반면 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구는 제한되게 됐다.

<연합>

