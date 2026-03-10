北, 한미훈련 “끔찍한 결과” 경고에…통일부 “평화 노력 일관 추진”

통일부는 10일 북한이 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS) 연습에 반발하는 데 대해 “유의하고 있다”면서도 “한반도 평화공존을 위한 노력을 일관되고 차분하게 추진할 것”이라고 강조했다.

김여정 노동당 총무부장. 평양=조선중앙TV·뉴시스

통일부 당국자는 이날 기자들에게 김여정 노동당 부장 명의의 담화에 대해 “한반도에서 평화와 안정은 남북 모두에 이익이 되는 중요한 일이며 지속적인 발전과 안정을 위한 필수 조건”이라며 이같이 밝혔다. 이 당국자는 담화 내용에 대해서는 “엄포성 표현은 있지만 미국을 직접 지칭하지 않았고, 핵무력도 언급하지 않았다”며 “현재 정세를 고려해 한미 연합훈련에 대해 짚고 넘어가는 수준의 대응”이라고 평가했다.

김 부장은 이날 조선중앙통신을 통해 ‘조선반도와 지역의 평화와 안전을 수호하려는 우리 국가의 의지는 강고하다’는 제목의 담화를 냈다. 통일부는 김 부장이 노동당 선전선동부 부부장에서 총무부장으로 승진한 이후 처음으로 내놓은 대남 메시지란 점에서, 총무부장이 대외 메시지 발신 역할도 함께 수행하는 것으로 보고 있다.

김 부부장은 담화에서 FS 연습에 대해 “우리 국가와의 대결을 모의하고 기획하는자들의 도발적이고 침략적인 전쟁시연”이라며 “우리 국가의 주권안전 영역을 가까이하고 벌리는 적대세력들의 군사력 시위 놀음은 자칫 상상하기 끔찍한 결과를 초래할 수 있다”고 경고했다.

