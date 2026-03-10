전현무 "여자에 미쳐 질렸어" 김광규 "너무 많이 만나"

배우 김광규가 방송인 전현무의 연애사를 언급한다.

10일 오후 방송되는 JTBC 예능 프로그램 '혼자는 못 해'에서는 전현무·추성훈·이수지·이세희가 게스트 김광규와 함께 부산으로 여행을 떠나는 모습이 그려진다.

이날 방송에서 김광규는 절친한 사이인 전현무에게 "너는 (연인을) 만나고 싶은 생각 없지? 너무 많이 만나서"라고 직언을 던진다.

이에 전현무는 "마음대로 하세요. 이제 반박도 안 하고. 난 여자에 미쳐서. 질려버렸어"라고 말한다.

또 김광규와 코미디언 이수지는 과거 '전세 사기'를 당했던 공통의 피해 사실을 공유한다.

이수지는 "세상 다 무너지는 것 같았다"며 당시의 심경과 이를 극복한 과정을 진솔하게 털어놓는다.

김광규의 연애 및 결혼 관련 에피소드도 공개된다. 그는 자신의 이상형으로 "고관절이 튼튼한 사람"을 꼽으며 연상도 만날 의향이 있다고 밝힌다.

이에 이수지와 추성훈이 각자의 어머니를 소개해주겠다고 나서며 미혼인 김광규가 졸지에 "아빠"라는 소리를 듣는 상황이 연출된다.

제작진은 김광규가 결혼 관련 대화 도중 뜻밖의 비혼주의 결심을 밝히며 현장을 놀라게 했다고 전했다.

