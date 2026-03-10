BBQ, ‘착한 기부’ 공로 인정…적십자 ‘명예의 전당’ 등재

제너시스BBQ 그룹은 대한적십자사 경기도지사 ‘명예의 전당’에 이름을 올렸다고 10일 밝혔다.

BBQ는 지난 6일 경기 수원시 대한적십자사 경기도지사 안창호홀에서 열린 ‘2026년 명예의 전당 승격식’에서 누적 기부 공로를 인정받아 ‘1억원 이상(2025년 기준) 기부 단체’ 자격으로 명예의 전당에 등재됐다.

대한적십자사 경기도지사는 적십자 인도주의 활동에 기여한 개인과 단체의 공로를 기리기 위해 2014년부터 ‘명예의 전당’을 운영하고 있다. 일정 금액 이상 기부한 개인과 기관을 대상으로 ‘명예의 전당’ 등재가 이뤄지며, 재난 구호와 인도주의 활동을 위한 재원 조성에 기여한 단체들이 이름을 올리고 있다.

지난 6일 경기 수원시 대한적십자사 경기도지사 안창호홀에서 열린 ‘2026년 명예의 전당 승격식’에서 제너시스BBQ 치킨대학 창업교육팀 김용주 부장(왼쪽)과 대한적십자사 경기도지사 이재정 회장이 기념사진을 촬영하고 있다. BBQ 제공

BBQ는 2024년 1월부터 대한적십자사를 통해 ‘착한 기부’ 캠페인을 진행했다. 특히 지역사회 취약계층을 위한 치킨 나눔 활동을 이어왔으며, 지난해 12월까지 2년 동안 총 2억2000만원 규모의 기부가 이뤄졌다.

‘착한기부’는 BBQ 치킨대학을 중심으로 운영되는 사회공헌 프로그램이다. 치킨대학의 교육 인프라를 활용해 교육생과 임직원이 직접 조리에 참여하는 재능기부 방식으로 진행하며 경기도 내 홀몸 어르신과 아동 보호시설, 장애인 복지관 등 지역사회 곳곳에 지원이 이어지고 있다.

BBQ의 이번 승격은 단발성 후원이 아닌 지속적인 사회공헌 활동의 결과라는 점에서 의미를 더한다.

BBQ 관계자는 “치킨대학을 기반으로 진행해 온 나눔 활동이 지역사회와 함께 이어지며 뜻깊은 결과로 이어졌다”며 “앞으로도 주변 이웃들과 온정을 나누고 선한 영향력 확산을 통해 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나가겠다”고 말했다.

