'폐섬유증 7년 투병' 유열, 폐 이식 받고 새 삶 찾은 근황

이에 지난 4일 보건복지부 국립장기조직혈액관리원과 한국장기조직기증원은 이식수혜자 가수 유열을 ‘생명나눔 공동 홍보대사’로 위촉했다고 9일 밝혔다.

유열은 2017년 폐섬유증 진단을 받고 7년간 투병 생활을 이어오다 생명이 위급한 상황에 이르렀으나, 2024년 여름에 뇌사 장기기증자로부터 폐를 기증받아 이식 수술을 받고 새 삶을 살게 되었다.

2024년 폐 이식을 받은 유열은 새 삶의 희망을 나눠준 기증자와 유가족에게 감사함을 전달하고 장기기증을 통한 생명나눔의 고귀함을 널리 전하고자 홍보대사 활동을 시작했다.

이식 수술 후 1년 6개월이 지나 건강을 크게 회복한 유열은 생명나눔의 가치를 직접 경험한 당사자로서 관련 인식 제고와 활성화에 기여하고자 ‘생명나눔 공동 홍보대사’제안에 흔쾌히 수락했다고 전했다.

유열은 “다시 삶을 살 수 있게 된 것에 감사하고, 기증자와 유가족, 의료진의 생명나눔 실천으로 제가 이렇게 맑은 공기를 마실 수 있는 것 같다”며 “제 몸속에 숨 쉬는 기증자의 폐로 많은 분에게 아름다운 노래와 진실한 목소리로 생명나눔이 얼마나 소중하고 중요한 일인지 널리 알릴 수 있도록 앞장서겠다”라고 밝혔다.

보건복지부 국립장기조직혈액관리원 신승일 원장은 “많은 이들에게 노래로 위로와 감동을 전해온 가수 유열 씨의 목소리가 이제는 생명나눔의 의미를 전하는 울림이 되길 기대한다”며 “생명나눔에 대한 사회적 공감대를 넓혀 나가겠다”고 말했다.

또 한국장기조직기증원 이삼열 원장은 “이제 아름다운 노래에 기증자의 따뜻한 마음이 함께 담겨 많은 사람에게 감동과 울림이 전해지길 희망한다”며 “새 삶을 살게 된 감사의 마음이 잘 전달될 수 있도록 함께 노력하겠다”고 전했다.

한편, 유열은 지난달 한 프로그램에 출연해 “폐섬유증 투병 당시 죽음의 문턱까지 갔다”고 전한 바 있다.

그는 “2019년에 폐렴으로 열이 40도까지 올라 병원에 입원하게 됐다. 그때 무너져가는데 침대 위에서 내려오지 못하는 상태가 됐고 대소변을 다 받는 상태가 됐다. 섬망 증세가 왔다”며 “병원에서 사망 선고까지 받았다. 가족들에게 마음의 준비를 하라고 하더라”고 당시 상황의 심각성에 관해 이야기했다.

