“제가 시간이 많아서요”…예능 줄하차한 조세호 ‘웃픈’ 근황

방송인 조세호가 유일하게 출연 중인 예능 프로그램에서 자조 섞인 근황을 전했다.

넷플릭스 예능 ‘도라이버: 더 라이벌’ 시즌4는 9일 공식 채널을 통해 프로그램 멤버들이 반장 선거를 진행하는 모습이 담긴 영상을 공개했다.

반장 후보로 나선 조세호는 자신을 소개하며 “여러분에 비해 상대적으로 시간이 많다”며 “여러분이 평상시에 못하는 개인 업무를 대신 맡을 수 있다”고 말했다.

이어 “은행 업무나 집안일 같은 게 있으면 편하게 불러 달라. 택배도 받아줄 수 있다. 받아서 계신 곳까지 전달해드릴 수 있고 전화도 이제 아무 때나 잘 받을 수 있다”며 “바쁘실 때 나를 이용해주시면 감사하겠다”고 덧붙였다.

방송인 홍진경이 “저녁에 대리운전도 되냐”고 묻자 조세호는 “충분히 가능하다. 여러분이 불러주시면 무조건 달려가겠다”고 답해 웃음을 자아냈다.

이날 영상에서 조세호는 여고생 콘셉트 분장을 하고 등장하기도 했다. 방송인 김숙이 “요즘 많이 울었냐. 얼굴이 많이 부어 있다”고 묻자 조세호는 “요즘 개인적으로 이런저런 일이 있었다”고 답했다. 방송인 주우재는 분장한 조세호를 보며 “여기 남고 아니라 여고”라고 말해 웃음을 자아냈다.

조세호는 최근 조직폭력배와의 친분설이 불거지며 출연 중이던 ‘유 퀴즈 온 더 블록’과 ‘1박 2일’ 등 주요 예능 프로그램에서 하차했다.

이에 조세호는 “앞으로 살아가면서 주변 관계에 있어서 좀 더 주의를 기하도록 하겠다”며 “금품을 받은 사실은 전혀 없고 금전 관계나 사업적으로 연루된 것도 없다”고 해명했다. 이어 “예전부터 행사 사회 등을 다니며 알게 된 지인으로, 가끔 안부를 묻고 식사하는 사이 그 이상도 이하도 아니다”라고 설명했다.

또 “공개된 사진 때문에 많은 분이 놀라고 실망했을 것 같아 ‘1박 2일’과 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 하차하는 게 맞다고 생각했다”고 사과한 바 있다.

