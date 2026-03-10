프로덕트온라인, 하이진 뷰티 ‘디어진’ 론칭

타월빌리 누적 판매 1,000만 장을 돌파한 (주)프로덕트온라인(대표 오보연)이 위생 전문성을 내세운 프리미엄 하이진 뷰티 브랜드 ‘디어진(DEAR JIN)’을 공식 론칭했다.

디어진의 첫 번째 솔루션인 ‘센티크(Scentique) 여성 Y존 청결제’는 향으로 냄새를 가리는 기존 방식에서 벗어나, Y존의 무너진 밸런스를 관리하는 데 초점을 맞춘 ‘기본 위생 케어’에 집중했다고 업체 측은 설명했다.

해당 제품은 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 테스트를 통해 생리 전후 불쾌한 냄새를 유발하는 3대 유해균인 칸디다균·대장균·황색포도상구균을 99.9% 제거하는 성능을 입증했다.

또한 외부 자극으로 알칼리화된 Y존을 가장 건강한 상태인 pH 4.5 약산성으로 유지해 유해균 증식을 억제한다.

아울러 한국피부과학연구원 피부 자극 지수 ‘0.00’ 무자극 판정 및 독일 더마테스트 ‘Excellent’ 등급을 획득했다. 판테놀과 알로에베라를 배합한 ‘ZERO 클린 포뮬러’로 민감 피부도 사용을 고려할 수 있도록 설계됐다고 설명했다.

프로덕트온라인 관계자는 “가장 깨끗한 환경이 본연의 아름다움을 완성한다는 ‘하이진 뷰티’ 철학을 담았다”며, “공식 온라인몰을 시작으로 세럼, 클렌저 등 후속 라인업을 통해 전문 브랜드로서 입지를 굳힐 것”이라고 밝혔다. 현재 디어진 센티크 여성 청결제는 공식 온라인몰 및 주요 온라인 채널에서 판매 중이다.

