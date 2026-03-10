작년 1인당 국민소득 3만6855달러…고환율에 ‘0%대’ 증가율

지난해 우리나라 1인당 국민총소득(GNI)이 3만6855달러로 3년 연속 늘어났다. 명목 국내총생산(GDP)은 4% 이상 증가했지만, 원화 가치 하락에 달러화 기준으로는 0.3% 성장에 그쳤다.

[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 크리스마스 이브인 24일 오후 서울 중구 명동거리에서 경찰이 인파 및 통행 관리를 하고 있다. 2025.12.24. kch0523@newsis.com

한국은행이 10일 발표한 ‘2025년 4분기·연간 국민소득(잠정)’ 통계에 따르면 지난해 1인당 GNI는 3만 6855달러로 전년(3만 6624달러)보다 0.3% 늘었다. 2023년에 이어 작년까지 3년 연속 증가했다. 원화 기준으로는 5241만 6000원으로 1년 전(5012만 원)보다 4.6% 증가했다.

1인당 GNI 증가세는 원화 기준 2024년 6.1%에서 2025년 4.6%로 축소됐고, 달러 기준으론 1.5%에서 0.3%로 줄어들었다.

달러 기준 증가율은 지난해 달러·원 연평균 환율이 1422원으로 1998년 외환위기 이후 역대 최고 수준을 기록한 영향으로 크게 감소했다.

우리나라 1인당 GNI는 2014년 처음 3만 달러 선을 돌파했으며 2021년 3만 7898달러까지 늘어났다가 2022년 원화 가치 하락 여파로 3만 5229달러로 후퇴했다. 이후 2023년 3만 6195달러, 2024년 3만 6745달러를 기록하며 꾸준한 반등세를 보이고 있다.

지난해 연간 실질 GDP 성장률 잠정치는 앞서 공개된 속보치와 같은 1.0%로 집계됐다. 반면 4분기 성장률은 전 분기 대비 0.2% 감소해 속보치(-0.3%)보다 0.1%포인트(p) 상향 조정됐다.

항목별 성장률은 수정됐다. 특히 지난해 4분기 건설투자(-3.5%)가 속보치보다 0.4%p 상향 수정됐다.

4분기 설비투자(-1.7%)도 속보치 대비 0.1%p 상향 수정을 거쳤다. 속보치를 낼 때 이용하지 못한 분기 최종 월 일부 실적치가 반영된 결과였다.

수출(-1.7%, +0.4%p)과 수입(-1.5%, +0.2%p)을 비롯해 정부소비(1.3%, +0.7%p) 등도 상향 수정됐다. 민간소비(0.3%)는 속보치와 동일했다.

