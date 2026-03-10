영천 한 공사장서 화물차에 치인 60대 작업자 사망 [사건수첩]

경북 영천 한 공사장에서 작업자가 화물차에 치여 숨져 경찰이 수사에 나섰다.

경북 영천 한 공사장에서 작업자가 화물차에 치여 숨져 경찰이 수사에 나섰다. 연합뉴스

10일 소방당국과 영천경찰서 등에 따르면 전날 오전 10시 14분쯤 영천시 자양면 영천댐 하수정비사업장에서 60대 작업자 A씨가 후진하던 2.5t 화물차에 치였다.

이 사고로 A씨는 병원으로 긴급 이송됐으나 숨졌다.

경찰은 운전자와 목격자 등을 상대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지