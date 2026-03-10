홍석천, 딸 상견례서 성 정체성 밝혔다…예비 사돈 “이제 시대 바뀌어”

방송인 홍석천이 입양한 딸의 결혼을 앞두고 예비 사돈을 만났다.

9일 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘조선의 사랑꾼’에서는 홍석천이 부산에 있는 예비 사돈댁을 찾아 상견례에 나서는 과정이 그려졌다.

TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면 캡처

홍석천은 과거 이혼한 친누나의 두 자녀를 입양해 법적으로 아버지가 됐으며, 이번에 첫째 딸의 결혼을 앞두고 처음으로 사돈을 만나게 됐다.

상견례 장소에 도착한 홍석천은 “우리 집은 내가 엄마, 아빠 역할을 동시에 해야겠네”라며 긴장한 모습을 보였다. 그는 딸이 잠시 자리를 비운 사이 예비 사돈이 먼저 도착하자 당황했지만, 미소로 맞이하며 악수와 함께 포옹으로 인사를 건넸다.

예비 사돈은 “사실 처음이라 약간 긴장했는데 포옹 한 번에 녹아내렸다”, “홍석천 내 스타일이다”라고 말하며 분위기를 풀었다.

식사가 시작된 뒤 홍석천은 자신의 성정체성에 대한 이야기도 직접 꺼냈다. 그는 “내가 유명 연예인이기도 하지만 다른 걸로도 유명하지 않냐. 혹시 이것에 대해 어떻게 생각하시느냐”고 조심스럽게 물었다.

이에 안사돈은 “그런 사람이라고 해서 유튜브를 찾아봤다. 처음에는 당황했는데 남편이 요즘은 시대가 바뀌었다고 설득하더라”고 답했고, 바깥사돈 역시 “그런 건 처음부터 생각하지도 않았다”고 말했다.

홍석천은 조카들을 입양하게 된 이유도 설명했다. 그는 “첫 번째는 누나의 인생을 위해서였다. 그리고 내가 아이들을 책임지겠다고 결정한 게 두 번째 이유”라며 “누나가 너무 젊은 나이에 힘든 일을 겪었다”고 말했다.

이어 딸의 사춘기 시절을 떠올리며 “처음에는 어른들 결정을 따르겠다고 했지만 친구들에게 설명해야 하는 상황이라 힘들었을 것”이라며 “표현은 안 해도 딸 마음속에 슬픈 구석이 있었을 것 같다”고 털어놨다. 그러면서 “딸이 밝은 사람을 만났으면 좋겠다고 늘 생각했는데, 지금 그런 사람을 만난 것 같아 고맙다”고 예비 사위를 향한 마음을 전했다.

홍석천은 상견례 말미에는 준비해 온 편지를 읽었다. 그는 “참 특이한 사람인지라 혹시 두 분께 부담이 되는 건 아닌지 걱정이 우선이다. 사돈이기 전에 한 인간 홍석천으로 편하게 대해 주시고 너그럽게 받아주시면 기쁠 것 같다. 우리 가족을 사랑으로 예쁘게 받아주시길 기도한다”라고 전했다.

이에 예비 사돈은 “진짜 대단하신 분이다. 쉽게 할 수 있는 결정이 아니다”라며 홍석천의 선택에 공감을 표했다.

