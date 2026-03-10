한·일 최초 과일맛 담았다…해태제과, ‘포키 극세 멜론’ 선봬

해태제과가 멜론맛 디저트 열풍을 이어간다.

해태제과는 국내에서 가장 얇은 스틱과자 ‘포키 극세’의 첫번째 과일 맛 ‘멜론’을 출시한다고 10일 밝혔다. 오리지널은 과일, 견과류, 치즈 등 다양한 맛을 선보였지만, 극세 스틱에 초콜릿이 아닌 과일을 담은 것은 한국과 일본을 통틀어 이번이 처음이다.

포키 극세 멜론. 해태제과 제공

극세는 오리지널 보다 굵기가 40% 정도 얇은 만큼 부러지기도 쉬워 점성이 강한 초콜릿을 바꾸기 어려웠지만, 해태제과는 기술 현지화를 통해 극세 제품의 과일 맛 제품 개발에 성공했다. 해태제과는 멜론을 시작으로 기존 초콜릿 중심이었던 포키 극세의 라인업을 대폭 확장해 나간다는 방침이다.

첫 과일 극세 스틱은 국내 최대 멜론 재배지인 전남 나주산을 활용해 특유의 달달한 맛과 진한 향이 특징이다. 인공색소 대신 말차를 활용해 멜론 본연의 은은한 연둣빛까지 살렸다. 현재까지 멜론 맛 스틱 과자를 판매하는 국가는 전 세계적으로 한국과 일본(유바리 멜론 맛) 뿐이다.

얇은 두께도 강점이다. 국내 유일의 3mm 두께의 극세 스틱에 멜론 크림을 듬뿍 입혀, 달콤바삭한 식감을 구현했다. 얇은 스틱 특성상 오리지널 보다 겉면의 크림 코팅 비중이 30% 이상 높아져 과육의 크리미한 단맛을 더 강하게 느낄 수 있다.

일본에서 큰 인기를 끌었던 ‘유바리 멜론 포키’와도 맥을 같이 한다. 유명 멜론 산지의 고급 원료에 집중하고, 크림과 스틱의 최적 밸런스를 구현하는 개발 기술을 공유했다. 여기에 해태제과만의 독자적 기술력으로 극세에 국산 나주 멜론을 담아 로컬 프리미엄 가치까지 더했다.

이번 신제품은 포키 제품 최초로 올리브영에 입점한다. 외국인 관광객이 많이 찾는 명동 매장을 시작으로 점차 확대할 계획이다. 한국에서만 구매할 수 있는 만큼 K-스낵 기념품으로도 가치를 인정받을 것으로 보인다.

해태제과 관계자는 “국내산 나주 멜론의 풍미를 가장 잘 살릴 수 있는 방식으로 깐깐한 테스트를 거쳐 완성한 제품”이라며 “극세 스틱 특유의 바삭함과 진하고 상큼한 멜론 맛을 동시에 즐길 수 있는 프리미엄 스틱 스낵으로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.

한편 지난해부터 식음료 업계를 중심으로 이어진 ‘멜론맛’ 열풍은 올해도 이어질 전망이다.

지난해 4월 출시된 농심 ‘메론킥’ 흥행 이후 멜론맛 신제품은 꾸준히 출시되고 있다. 코카콜라 ‘환타 멜론’과 서울우유 ‘서울우유 멜론’ 등 액체류부터 시작해 젤리(오리온 ‘코코멜론 알맹이’), 아이스크림(빙그레 ‘캔디바 메론소다맛’) 등에서도 멜론맛 신제품이 줄줄이 등장했다.

유통업계 한 관계자는 “멜론이 여름철 과일인 만큼 지난 여름부터 꾸준히 멜론맛 신제품이 이어졌다”며 “이제는 안정적인 매출을 내는 스테디템으로 자리잡고 있다”고 말했다.

