이성미, 이영자 첫 만남에 "남자애가 여장한 것 같았다"

코미디언 이성미가 이영자의 첫 만남에 대해 언급했다.

 

지난 9일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'에는 이성미가 게스트로 출연했다.

코미디언 이성미가 이영자의 첫 만남에 대해 언급했다. tvN STORY '남겨서 뭐하게' 캡처, 뉴시스

이성미는 이영자와 고(故) 전유성의 소개로 처음 만났다고 했다. 이영자는 "너무 떨리고 무서웠다. 내가 야간업소에서 일하다 왔다고 무시할 것 같았다"고 했다.

 

이영자는 당시 무시 받는 게 싫어 자신을 '금수저'로 포장했다고 한다. 옷도 '알프스 소녀 드레스'를 입는 등 어느때보다 겉치장에 신경썼다고 했다.

 

이성미는 "그런 건 없었다. 전유성 아저씨가 '인사해. 본명은 유미인데, 내가 영자라고 불렀다'고 하셨는데 영자라는 이름이 너무 어울렸다"고 말했다.

 

이성미는 또 "지금은 그때보다 많이 날씬해졌다"고 했다. 이영자가 "그때가 더 날씬했는데, 느낌상 더 커보였다"고 하자, 이성미는 "씩씩한 남자애가 여장을 한 것 같았다. 처음 봤을 때 영자가 어색하고 부끄러워하는데, 난 너무 사랑스러웠다"고 했다.

