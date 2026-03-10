이성미, 이영자 첫 만남에 "남자애가 여장한 것 같았다"

코미디언 이성미가 이영자의 첫 만남에 대해 언급했다.
지난 9일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'에는 이성미가 게스트로 출연했다.
이성미는 이영자와 고(故) 전유성의 소개로 처음 만났다고 했다. 이영자는 "너무 떨리고 무서웠다. 내가 야간업소에서 일하다 왔다고 무시할 것 같았다"고 했다.
이영자는 당시 무시 받는 게 싫어 자신을 '금수저'로 포장했다고 한다. 옷도 '알프스 소녀 드레스'를 입는 등 어느때보다 겉치장에 신경썼다고 했다.
이성미는 "그런 건 없었다. 전유성 아저씨가 '인사해. 본명은 유미인데, 내가 영자라고 불렀다'고 하셨는데 영자라는 이름이 너무 어울렸다"고 말했다.
이성미는 또 "지금은 그때보다 많이 날씬해졌다"고 했다. 이영자가 "그때가 더 날씬했는데, 느낌상 더 커보였다"고 하자, 이성미는 "씩씩한 남자애가 여장을 한 것 같았다. 처음 봤을 때 영자가 어색하고 부끄러워하는데, 난 너무 사랑스러웠다"고 했다.
<뉴시스>
