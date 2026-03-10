안재현 "명동 가면 명함 안 받는 게 어색할 정도였다"

안재현이 길거리 캐스팅 에피소드를 전했다.

12일 방송되는 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'에서는 배우 임원희, 안재현, 주우재가 서울의 원도심, 명동을 임장하러 나선다.

이날 방송에서는 2000년대 명동을 접수했던 패션모델 주우재, 안재현과 '서울예대 전설의 90학번'으로 명동의 전성기인 1990년대를 기억하는 임원희가 함께한다.

세 사람은 수십 년째 국내 최고 땅값을 자랑해 온 대한민국 대표 상권 명동 거리부터 명동의 주거 변천사까지 폭넓게 살펴볼 예정이다.

세 사람은 명동 거리를 직접 걸으며 자신들이 자주 찾았던 시절과 달라진 현재의 분위기를 체감한다.

최근 외국인 관광객들 사이에 한국 약국이 'K-쇼핑' 필수 코스로 떠오른 가운데, 명동 곳곳에 자리한 대형 약국들이 눈길을 끈다.

예능 '구해줘! 홈즈'. MBC 제공, 뉴시스

이를 본 양세형은 "우리나라 사람들은 외국 나가면 외국 약 사오고, 외국 사람들은 우리나라 와서 우리나라 약을 산다"며 묘한 소비 심리를 짚어낸다.

이에 장동민은 "추성훈형과 한국에서 유명한 일본 약을 사러 갔는데, 형이 '효과도 없는데 왜 사냐'고 하더라"며 유쾌한 에피소드를 전해 웃음을 자아낸다.

이어 과거 명동을 배회했던 주우재의 특별한 일화도 공개된다. 2000년대 초반, 온라인 매거진의 스트리트 포토 명소로 불리던 명동에서 길을 걷다 우연히 촬영된 사진이 화제가 되며 유명세를 탔던 사연을 밝힌다.

이에 안재현 역시 "명동에 가면 명함을 안 받는 게 어색할 정도였다"고 덧붙이며 자신의 경험을 털어놓는다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지