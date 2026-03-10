스윙스, 무정자증 해명 “정관수술 복원 후 8마리…지금은 엄청 많다”

SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!' 화면 캡처

래퍼 스윙스가 무정자증 루머에 대해 입을 열었다.

스윙스는 9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '아니 근데 진짜!'에 출연해 4MC 탁재훈, 이상민, 이수지, 카이와 만났다.

이날 스윙스는 '무정자증'설에 대해 직접 해명했다. 그는 "8년 전 쯤 아이를 낳지 않겠다고 결심했다. 그래서 병원에 가서 정관수술을 했다"

탁재훈은 "아이를 갖고 싶지 않다면 차라리 안 하면 되지 않냐"라고 물었다. 스윙스는 "형님이라면 가능하냐"라고 답했고, 탁재훈은 "무소유의 삶이다"라고 너스레를 떨었다.

스윙스는 이후 "재작년에 갑자기 아이를 갖고 싶더라. 당장 가족 싶다는 게 아니라. 호르몬 변화인지 모르겠는데 아이들이 예뻐 보였다. 그래서 복원 수술을 했다"고 전했다.

이어 "간호사분들이 다 남자이길 바라지만 다 여자였다. 수술 들어가기 직전에 '팬이에요' 하시더라. 끝나고 사인했다. 복원 여부를 알기 위해 다른 병원으로 갔다"고 했다.

고층 건물에 있는 해당 병원에서 화장실을 안내 받았는데, 복도 중앙에 있어서 다른 사무실이랑 같이 써야 했다.

스윙스는 "의사 선생님도 아무렇지 않게 뻔뻔하게 말하더라. 저 알아볼까봐 얼굴을 숨겼다"고 웃겼다.

이어 "그 자리에서 바로 결과를 볼 수 있다. 의사가 어? 한 마리? 8마리가 세지는 거다. 이 정도로는 절대 (임신이) 안 된다고. 진짜 마음이 아팠다. 1년 동안 잊고 살았다. 2개월 전에 다른 병원에 가니 엄청 많았다. 저 이제 엄청 많다"고 자랑했다.

스윙스는 "이 이야기를 (다른) 유튜브에서 짧게 풀었더니 무정자증이라고 기사가 났다. 씨 없는 수박이라고. 굳이 여기서 말하는 건 해명하고 싶었다"고 덧붙였다.

한편 스윙스는 영화 '타짜4' 공개를 앞두고 있다. 최근 그는 배우로서의 새출발을 알려 화제된 바 있다.

