휠체어컬링 혼성팀, 연승 거두며 4강 진출 '청신호'

한국 휠체어컬링 혼성팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 예선 4, 5차전에서 연승을 거두며 4강 진출에 청신호를 켰다.

남봉광(45·경기장애인체육회)-방민자(64·전남장애인체육회)-양희태(58)-이현출(40·이상 강원장애인체육회)-차진호(54·경기장애인체육회)로 구성된 대표팀(세계 랭킹 5위)은 9일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 대회 예선 5차전 슬로바키아(7위)와 경기에서 7-5로 이겼다. 이날 오전에 열린 예선 4차전 영국과의 경기에서 7-6 승리를 따냈던 한국은 이날만 2승을 추가하며 중간 합계 3승 2패를 기록하게 됐다. 세계 최강으로 통하는 중국(1위)과의 경기에서 5-7로 패한 뒤 주춤했던 한국은 이날 연승으로 분위기를 바꿨다.

슬로바키아전 1엔드에서 선취점을 내줬던 한국은 2엔드에서 2점을 얻으며 역전한 뒤 매 엔드에서 점수를 꾸준히 추가하며 슬로바키아를 따돌렸다. 방민자는 “팀원들이 끝까지 집중력을 잃지 않은 덕분에 승리를 할 수 있었다”면서도 “앞으로 남은 경기에서는 오늘보다는 조금 더 집중해야 좋은 결과를 얻을 수 있을 것”이라고 말했다. 이현출은 “오늘 경기를 앞두고 팀원들끼리 ‘이제 2패밖에 하지 않았다. 다시 시작하면 된다’라고 말했다”며 “이런 파이팅 덕분에 서로의 부족한 점을 메워주면서 진짜 팀으로 경기를 할 수 있었다”고 전했다.

휠체어컬링 혼성팀 경기에는 10개 팀이 출전해 라운드 로빈 방식으로 총 9경기의 예선을 치른 뒤 상위 4개 팀이 준결승에 진출해 메달 색을 가린다. 최소 5승은 확보해야 경우의 수를 따지지 않고 준결승에 오를 수 있다.

한국은 10일 노르웨이와 예선 6차전을 치른다. 차진호는 “우리가 상대하기 부담스러워하는 노르웨이와 경기이기 때문에 바짝 정신을 차려 해야겠다”고 말했다.

코르티나담페초=공동취재단

