“은퇴 후 남은 건 빚뿐”…서울 파산 신청 10명 중 8명 ‘중장년층’

서울 개인 파산신청자 10명 가운데 6명꼴로 60대 이상인 것으로 나타났다. 50대까지 포함하면 10명 중 8명꼴로 중장년층의 소득 위기가 심각한 것으로 풀이된다.

10일 서울시복지재단 서울금융복지상담센터에 따르면 지난해 신청된 개인파산 신청 중에서 50∼60대가 전체의 80%를 차지하는 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

서울시복지재단 서울금융복지상담센터는 10일 지난해 센터로 접수된 개인파산 신청 유효 데이터를 분석한 ‘25년 개인 파산면책 지원 실태’를 발표했다.

지난해 서울회생법원에 접수된 개인파산 신청 8516건 중 14%(1192건)가 센터로 접수됐는데 그 결과, 60대 이상 신청자가 691명으로 전체의 58%를 차지했다. 50대까지 포함하면 83.1%다.

신청자 중 86.2%는 기초생활 수급자였다. 이 비율은 2023년 83.5%, 2024년 83.9%로 3년 연속 상승세를 보였다.

신청자의 84.6%가 무직 상태였고, 60대 이상에서는 무직 비율이 88.2%까지 올라갔다.

가구 유형은 1인 가구가 70.4%로 가장 많았다. 1인 가구 비율도 2023년 63.5%, 2024년 68.4%로 3년 연속 상승했다.

채무 발생 원인은 ‘생활비 부족’이 79.5%로 가장 높게 나타났다. 채무 상환이 사실상 불가능해진 계기로는 ‘원리금이 소득을 초과’한 경우가 89.8%였다.

‘질병과 입원’으로 채무 상환이 어려워졌다는 응답 비율은 30.2%로, 2023년 24.3%에 비해 5.9%포인트 올랐다.

파산신청자 중 한 번 파산을 겪고도 다시 파산절차를 밟는 재파산자 비율은 10.6%였다. 이들 가운데 69%가 60대 이상이었다.

센터는 이를 두고 “고령층의 경제적 회복이 구조적으로 어렵다”며 “노후 파산이 심화하고 있다”고 분석했다.

신청자의 평균 총채무액은 2억8700만원이다. 60대 이상의 평균 총채무액은 3억9400만원으로, 고령층일수록 보유 채무 장기화에 따른 이자로 인해 채무가 커졌다.

2013년 7월 개소한 서울시복지재단 서울금융복지상담센터는 지금까지 가계 빚으로 고통받는 서울 시민 1만4610명의 악성부채 3조9320억원에 대한 법률적 면책을 지원했다.

서울 전역에 총 10개 센터를 운영하고 있으며 서울 시민 누구나 무료로 상담받을 수 있다.

정은정 서울금융복지상담센터장은 “금융 피해 어르신의 신속 회복을 지원하고 재정 자립을 돕는 맞춤형 프로그램을 운영해 금융안전망 강화와 실질적인 재기 지원을 도울 것”이라고 밝혔다.

