국민의힘 ‘절윤’ 선언에 전한길 반발…“장동혁, 이재명 이중대냐”

지난 9일 국민의힘이 12·3 내란에 대해 사과하고 윤석열 전 대통령과의 ‘절연’ 의지를 담은 결의문을 채택하자, 한국사 강사 출신 극우 인사 전한길씨가 강하게 반발했다.

지난달 이재명 대통령과 김현지 청와대제1부속실장에 대한 허위 사실을 유포한 혐의로 고발된 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길 씨가 서울 동작경찰서에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 뉴시스

전씨는 지난 9일 자신의 유튜브 채널 ‘전한길 뉴스’를 통해 국민의힘 장동혁 대표를 맹비난하며 만남을 제안했다.

전씨는 “국민의힘은 오늘부로 자유민주주의가 무너졌다. 이재명 이중대. 가짜 보수”라고 비판하며 “장동혁 대표가 국민의힘 의원 106명과 함께 ‘절윤’한다면 장 대표를 지지할 수 없다”면서 직접 자신과 만나서 입장을 밝히라고 요구했다.

그러면서 “직접 만나서 장 대표의 의중을 듣고 싶다”며 “윤석열 어게인을 지지할지, 아니면 절윤할지 분명히 밝혀야 한다”라고 덧붙였다.

장 대표는 그동안 “비상 계엄은 의회 폭거에 대응하기 위한 조치였다”는 취지의 발언을 하며 내란을 옹호하고 국민의힘이 이른바 ‘윤 어게인’ 세력을 품고 가야 한다는 입장을 유지해왔으나 입장이 바뀌었다.

앞서 이날 오후 국민의힘은 장동혁 대표를 포함한 소속 의원 전원 명의로 “윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명확히 반대한다”는 내용의 결의문을 발표하며 ‘윤어게인’ 반대를 선언했다.

국민의힘은 결의문에서 “잘못된 12.3 비상계엄 선포로 인해 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해 다시 한번 국민 여러분께 송구한 마음으로 사과드린다”고 밝혔다.

이어 “당내 구성원 간의 갈등을 증폭시키는 모든 행동과 발언을 중단하고 대통합에 나서겠다”며 “나라를 걱정하고 사랑하는 모든 국민들을 하나로 결집시켜 대한민국의 헌법 가치와 국민의 자유를 지키기 위해 결연히 싸워나가겠다. 그리하여 다가오는 6.3 지방선거에서 반드시 승리하겠다”고 했다.

