‘꽃샘추위’ 계속…낮최고 12도, 전국 곳곳서 미세먼지 ‘나쁨’ [오늘 날씨]

화요일인 10일은 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권으로 떨어지는 꽃샘추위가 계속되겠다. 서리가 내리는 곳도 있겠다.
이날 기상청에 따르면 당분간 전국 대부분 지역의 아침 기온이 0도 이하로 떨어지겠다.
강원 내륙과 산지는 -5도 안팎까지 내려가는 등 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어질 전망이다.
이날 낮 최고 기온은 7~12도로 예상된다.
낮 동안에는 기온이 오르면서 얼음이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있으니 안전사고에 각별히 유의해야 한다.
오전 10시까지 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 나타나는 곳이 있겠다.
전국은 대체로 맑다가 오후부터 가끔 구름이 많겠고, 동해안은 가끔 구름 많겠다.
경상권을 중심으로 대기가 건조한 곳이 있겠고, 바람도 약간 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있다.
동해안과 제주도 해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위와 방파제를 넘는 곳이 있어 주의가 필요하다.
풍랑특보가 발효된 제주도 남쪽 바깥 먼바다는 오전까지 바람이 시속 30~60㎞로 매우 강하게 불고 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.
안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼2.5m, 서해 0.5∼3.0m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.
미세먼지는 서울·경기 북부·경기 남부·강원 영서·충청권·전북·영남권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준이 예상된다. 다만 광주·전남은 늦은 오전까지 ‘나쁨’으로 예상된다.
