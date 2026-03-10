‘2023 도쿄돔 참사’는 가라, 이제 도쿄돔은 ‘2026 기적’으로 기억된다...연신 눈물 훔친 류지현 감독 “오늘이 나의 인생 경기” [도쿄 in SEGYE]

사진=남정훈 기자

[도쿄=남정훈 기자]‘2023 도쿄돔 참사’의 아픔을 싹 씻어내는 ‘2026 도쿄돔 기적’이었다. 바늘구멍 같은 경우의 수를 뚫어내고 ‘류지현호’가 극적인 생존에 성공했다. 2009 월드베이스볼클래식(WBC) 준우승 이후 3연속 본선 1라운드 탈락의 굴욕을 맛봤던 한국 야구가 17년 만에 그 관문을 통과했다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 9일 일본 도쿄도 분쿄구 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 본선 1라운드 C조 조별리그 호주와의 경기에서 7-2 승리를 거뒀다.

9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 한국 대표팀이 기뻐하고 있다. 연합뉴스

지난 7일 일본전(6-8), 8일 대만전(4-5) 연이은 패배로 1승2패에 몰려 이날 호주전에서 정규이닝 기준 2실점 이하 5점차 이상 승리를 거둬야만 결선 라운드가 펼쳐지는 미국 마이애미행이 가능했던 한국은 정확히 그 조건을 충족해냈다. 2승2패가 돼 호주, 대만과 동률을 이룬 한국은 세 팀 간 맞대결 아웃카운트 당 최소 실점률에서 가장 앞서며 일본(3승)에 이어 조 2위로 마이애미행 비행기 티켓 발권에 성공했다. 대만에 3-0 승리를 거둔 호주가 이날 7점을 내주며 패해 한국과 총 실점은 7점으로 같지만, 한국은 대만과의 경기에서 연장 10회까지 소화해 수비이닝 19이닝으로 9이닝 경기만 두 번 치른 호주(18이닝)보다 수비이닝이 1이닝 더 많아 아웃카운트당 실점률에서 호주에게 앞설 수 있었다.

‘2013 타이중 참사’, ‘2017 고척돔 참사’, ‘2023 도쿄돔 참사’ 등 앞선 세 번의 WBC에서 참사라는 단어로 표현될 만큼 본선 1라운드에서 참혹한 패배를 당하며 본선 1라운드 탈락을 당했던 한국은 2026년엔 경우의 수를 따지는 상황까지 놓였지만, 기어코 본선 1라운드를 통과해내며 1차 목표를 달성했다.

경기 뒤 믹스트존에 만난 류지현 감독의 얼굴은 벌개져있었다. 이미 눈물을 많이 흘렸던 류지현 감독이지만, 취재진의 질문에 답할 때마다 연신 눈시울이 붉어졌다. “오늘이 나의 인생 경기”라고 표현할 정도로 류지현 감독의 야구 인생을 통틀어 최고의 승리였다.

류지현 감독은 승리의 공을 선수들에게 돌렸다. 그는 “굉장히 어려웠던 1라운드”라며 “선수들이 이번 대회에 임하는 자세, 진정성이 한데 모여서 이런 좋은 결과를 낸 것 같다”고 소감을 밝혔다. 이어 “오늘 경기 전부터 ‘쫓겨서 하면 안 된다’고 생각했는데 선취점이 일찍 나온 것이 저희가 평정심을 유지하며 경기 흐름을 가져갈 수 있는 이유가 됐다”며 “9회초에도 꼭 점수를 내야 하는 상황에서 선수들 집중력과 염원이 한데 모였다”고 돌아봤다.

9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 한국 이정후가 포효하고 있다. 연합뉴스

류 감독이 꼽은 승부처는 9회였다. 8회 1사에 김택연을 구원해 올라온 조병현이 9회말까지 1.2이닝을 무실점으로 틀어막아줬고, 9회 1사 1루에서 우중간을 가르는 타구를 이정후가 그림같은 다이빙 캐치로 잡아냈다. 류 감독은 “8회에 한 점을 허용하고 우리에게 주어진 건 아웃카운트 3개였다. 선수들의 집중력이나 염원이 한 데 모였고 좋은 결과로 이어졌다. 조병현도 9회말 타이트한 상황에서 이겨낸 점을 칭찬하고 싶다. 이정후도 굉장히 어려운 타구가 갔는데도 첫 발 스타트를 잡겠다고 결정하는 센스와 자신감이 돋보인 수비를 해줬다”고 설명했다.

류 감독은 “오늘이 야구 인생에 가장 중요했던 경기였는데 같은 유니폼을 입은 선수단뿐만 아니라 KBO와 10개 구단 협조가 합쳐진 결과”라고 주위 도움에 감사의 말을 전했다. 이어 “WBC를 준비하면서 구단들의 스프링캠프가 열리기 전에 처음으로 사이판 캠프를 마련해주셨다”며 “이런 여러 준비가 KBO의 투자와 지원이 있지 않았다면 어려운 부분이었는데 제 생각에 거의 99%를 다 지원해주셔서 선수들 경기력에 좋은 영향을 줬다”고 덧붙였다.

9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 4차전 한국과 호주의 경기, 7-2로 승리해 WBC 본선에 진출한 한국 대표팀 류지현 감독이 눈물을 닦고 있다. 뉴시스

2실점만 해내야하는 어려운 상황을 이겨낸 투수진의 노고에도 감사함을 전한 류 감독이었다. 그는 “5~7점 내야 하는 상황 속에서 득점보다 더 어려운 게 실점을 막는 것이었다. 오늘 경기 전까지 마운드가 많은 홈런 허용하면서 실점을 했다. 그런 점에서 투수 15명이 스트레스를 많이 받았을 거다. 오늘만큼은 투수력으로 이기겠다는 마음이 있었던 것 같다. 김택연이 실점했지만 조병현이가 잘 막아준 점은 조화로웠다”고 설명했다.

9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 한국 문보경과 안현민이 기뻐하고 있다. 연합뉴스

경기를 마무리해준 건 조병현이지만, 류 감독이 꼽은 투수진 최고 수훈갑은 선발 손주영의 1이닝 소화 후 갑작스런 팔꿈치 통증으로 인해 갑작스레 마운드에 오른 투수진 최고참 노경은이었다. 팔을 풀 시간도 부족했지만, 노경은은 마운드에 올라 2이닝을 무실점으로 막아냈다. 노경은의 등판을 조금이라도 지연할 수 있었던 사연도 들려줬다. “2회 시작 전에 불펜에서 손주영의 등판이 어렵다는 연락이 왔다. 그 상황에서 KBO 직원의 어드바이스로 우선 손주영을 마운드에 올리고, 부상으로 인한 교체로 하면 조금 더 시간을 벌 수 있다는 것을 알게 됐다. 그런 과정을 이해해 준 호주 감독에게도 감사함을 전하고 싶다”

본선 1라운드 통과라는 1차 목표를 달성한 류지현호는 이제 8강에서 도미니카공화국 또는 베네수엘라와 대결할 가능성이 높다. 8강에 대해 묻자 류 감독은 “내일 아침까지는 8강에 대한 생각을 잠시 접고 쉬고 싶다. 너무 힘들었다. 내일 아침부터 다시 2라운드 준비를 하겠다”고 다짐했다.

