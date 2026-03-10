‘대북송금 수사’ 박상용, 명예훼손 혐의로 임은정 지검장 고소

이화영 전 경기도 평화부지사의 ‘쌍방울 대북송금 의혹’ 사건을 수사했던 박상용 검사가 9일 임은정 동부지검장을 명예훼손 혐의로 경찰에 고소했다.

박 검사는 이날 언론에 배포한 ‘검찰총장 대행께 요청드립니다’라는 제목의 글을 통해 이같이 밝혔다.

그는 임 검사장이 최근 검찰 내부망에 올린 자신에 대한 ‘공개 저격’ 게시글을 읽었다면서 “임 검사장께서 아무리 초조하고 실적에 목말랐다고 하더라도 검사장이 되어서까지 확인되지 않은 사실로 정치권에 편승하는 허위 주장을 공개 게시판에서 해서는 안 되는 것”이라고 주장했다. 이어 “그게 가능하다면 피의 사실 공표죄는 왜 있고 공보 지침은 왜 있는 건가”라며 “게다가 검사장이 돼서 후배 검사들에게 박상용은 처벌받을 것이니 좌고우면하지 말고 수사를 하라고 (했다)”고 비판했다.

박 검사는 구자현 검찰총장 대행을 향해선 대북송금 등 이재명 대통령 관련 사건의 공소 취소 주장에 대해 검찰 조직의 입장을 발표해 달라고 촉구했다.

