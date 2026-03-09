오세훈, 국힘 ‘절윤’ 결의문에 화답…“의미있는 변화 시작”

오세훈 서울시장은 9일 국민의힘이 긴급 의원총회에서 ‘윤 어게인’ 반대 등의 내용을 담은 결의문을 채택한 데 대해 “당 노선 정상화에 나선 것을 다행스럽고 감사하게 생각한다”고 밝혔다. 전날까지 공천 신청을 하지 않았던 오 시장이 어떤 변화를 보일지 주목된다.

오 시장은 이날 페이스북에 “우리 당 소속 의원 전원 명의로 절윤을 천명하는 결의문을 채택한 것으로 의미 있는 변화가 시작됐다”며 이같이 적었다.

오세훈 서울시장이 9일 오후 서울 중구 서울시청 인근에서 김길성 중구청장 및 시의원 등 관계자들과 함께 국민의힘이 이날 발표한 결의문과 관련해 입장을 밝히고 있다. 뉴시스

이어 “수도권 출마 후보자들이 이제 선거에 임할 수 있는 최소한의 발판이 마련된 것”이라며 “이번 결의문이 선언에 그치지 않고, 하나하나 실천돼 국민의 신뢰와 사랑을 받는 정당으로 나아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

앞서 오 시장은 국민의힘 광역단체장 후보 공천 신청 마감 시한인 8일까지 신청서를 내지 않았다. 국민의힘이 정당 지지도에서 더불어민주당에 크게 뒤지는 상황에서 지도부가 중도·부동층을 끌어안아야 한다는 안팎의 경고음을 무시하고 윤석열 전 대통령과 절연(절윤)을 하지 못하는 데 따른 반발로 해석된다. ‘윤 어게인’ 기조가 오 시장 자신의 지지율에도 부담이 된다고 판단한 것으로 보인다.

오 시장은 이날 오후 동대문구 휘경동 일대를 방문해 다세대 주택 등 청년 전·월세 물량 현황을 점검한 뒤 ‘국민의힘 의원총회에서 어떤 논의가 이뤄져야 하느냐’는 질문에 “조용하게, 당 의총에서 어떤 논의가 이뤄지고 결정이 이뤄지는지 기도하는 심정으로 기다릴 것”이라고 말한 바 있다.

국민의힘은 이날 의총을 열고 절윤 등이 내용이 포함된 결의문을 채택했다. 소속 의원 106명 전원 명의의 결의문에는 “잘못된 12·3 비상계엄 선포로 인해 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해 다시 한번 국민 여러분께 송구한 마음으로 사과드린다”는 내용이 담겼다.

이어 “윤 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명백히 반대한다”며 ‘윤 어게인’ 주장과 선을 그었다. 또 “대한민국도 국민의힘도 결코 과거로 되돌아갈 수 없다”며 “국민의힘은 다시 태어난다는 자세로 국민과 함께 결연히 미래로 전진해나가겠다”고 밝혔다.

아울러 “당내 구성원 간 갈등을 증폭시키는 모든 행동과 발언을 중단하고 대통합에 나서겠다”며 “당의 전열을 흐뜨러트리고 당을 과거의 프레임에 옭아매는 일체의 언행을 끊어내겠다”고 강조했다.

결의문은 장 대표를 포함한 의총 참석 의원 모두 기립한 가운데 송언석 원내대표가 대표로 낭독했다. 지방선거를 앞두고 당 노선을 논의하기 위해 마련된 이 날 의총에는 70여 명의 의원이 참석했다.

