배수진 친 오세훈 “국힘 의총 결정, 기도하는 심정으로 기다린다”

오세훈 서울시장이 9일 “조용하게, 당 의총에서 어떤 논의가 이뤄지고 결정이 이뤄지는지 기도하는 심정으로 기다릴 것”이라고 밝혔다.

오 시장은 장동혁 대표 체제가 윤석열 전 대통령과의 관계 재정립 등 노선 전환에 나서야 한다고 촉구하며 국민의힘 광역 단체장 후보 등록 마감 시한인 8일 밤까지 공천 신청을 하지 않았다.

오세훈 서울시장이 9일 서울 동대문구 휘경동을 찾아 전·월세 청년 주거난 관련 현장 방문 후 인터뷰에 앞서 머리를 만지고 있다. 뉴시스

오 시장은 이날 오후 동대문구 휘경동 일대를 방문해 다세대 주택 등 청년 전·월세 물량 현황을 점검한 뒤 ‘국민의힘 의원총회에서 어떤 논의가 이뤄져야 하느냐’는 질문에 이처럼 답했다.

이어 “이틀 전 ‘마지막 호소’라는 제목으로 메시지를 낸 바 있고, 그 입장에서 더 보탤 것도 뺄 것도 없다”고 말했다.

앞서 오 시장은 7일 페이스북 글을 통해 “당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀지 않는 이상 후보 접수와 경선이 무슨 의미가 있는가”라며 “무엇이 국민 신뢰를 회복하고 선거에서 승리할 수 있는 길인지 반드시 결론을 내야 한다”고 밝힌 바 있다.

오 시장은 이정현 공천관리위원장이 이날 페이스북에 “후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강은 반드시 세우겠다”고 쓴 것과 관련해서는 특별한 의미 부여 없이 “공관위원장으로서 당연히 하실 수 있는 말씀을 하신 것으로 이해한다”고 했다.

국민의힘 6·3 지방선거 광역단체장 선거에 출마할 후보자들의 공천 신청 접수는 전날 마감됐다. 그러나 오 시장을 비롯한 광역단체장 후보로 거론되는 중진급들은 신청을 하지 않았다. 국민의힘이 정당 지지도에서 더불어민주당에 크게 뒤지는 상황에서 지도부가 중도·부동층을 끌어안아야 한다는 안팎의 경고음을 무시하고 윤 대통령과 절연(절윤)을 하지 못하는 데 따른 반발로 해석된다.

이에 따라 이날 오후 국민의힘 긴급 의원총회에서 어떤 결론이 도출될지 주목된다. 오 시장이 사실상 ‘직’을 걸고 배수진을 친 만큼 윤 전 대통령과의 관계 재정립을 위한 논의를 피해 가긴 어려울 것이라는 전망이 나온다. 그러나 당이 친한(한동훈)계 배현진 의원 징계에 대한 법원의 제동으로 책임론이 불거진 윤민우 윤리위원장 사퇴를 전혀 고려하지 않는다고 밝히는 등 변화 없이 내홍이 여전한 상태다.

