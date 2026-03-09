“한국 입국하려면 수수료 내라?”… 중국 포털에 뜬 가짜 전자입국신고 사이트

중국의 한국 방문 수요가 커지자, 한국 입국 수속을 명목으로 최대 11만원가량의 수수료 결제를 요구하는 불법 사이트가 중국에서 확산하고 있다. 주중대사관은 현지 당국에 해당 사이트 삭제 및 수사 조치를 요청했다고 밝혔다.

노재헌 주중대사. 연합

노재헌 주중대사는 9일 베이징 주중대사관에서 진행된 정례브리핑에서 “최근 중국 주요 포털사이트인 바이두(百度)에 대한민국 전자입국신고 서비스를 제공한다며 우리 정부 기관을 사칭하는 불법 사이트 2개가 개설된 것으로 확인됐다”면서 “중국 인터넷정보판공실, 공안부 국가이민관리국, 외교부 등에 관련 사이트 삭제 및 수사 등 필요 조치가 이뤄지도록 협조를 요청하는 공문을 발송했다”고 말했다.

노 대사에 따르면 해당 불법 사이트는 지난 4일 중국 국민의 민원이 우리 대사관에 접수되면서 확인됐으며, 여전히 폐쇄되지 않아 접속이 가능한 상태다. 중국어와 영문 서비스를 제공하는 이들 사이트는 입국 신고를 명목으로 일반 232위안(약 5만원), 급속 510위안(약 11만원) 수준의 수수료 결제를 유도하고 있다.

전자입국신고는 영어·중국어·일본어 등 6개국어 서비스를 제공하는 우리 정부 공식 사이트에서 무료로 할 수 있다. 문제가 된 불법 사이트는 홈페이지 화면 하단에 ‘한국 정부 또는 주중 한국대사관과 관계가 없다’고 작은 글씨의 문구가 있으나, 메인 화면에 태극기와 경복궁 이미지를 첨부하고 ‘대한민국 전자입국’, ‘한국여행 지원’ 등으로 업무를 소개하고 있어 공식 사이트로 오인하기 쉽게 만들어졌다.

전자입국신고 관련 중국 불법 사이트. 연합=관련 홈페이지 캡처

노 대사는 “한국 비자 신청이 증가하는 등 한국 방문에 대한 관심이 증가하는 상황에서 불법 사이트가 생긴 것”이라며 “대사관 홈페이지와 위챗 등을 통해 안내해 유의를 당부했으며, 재외 공관에 공유해 유사 사례 예방 및 대응을 위한 조치를 했다”고 덧붙였다.

이번 사례와 유사한 주의 공지는 과거 타국 재외공관에서도 반복적으로 나왔다. 주캐나다대사관은 2021년 전자여행허가제(K-ETA) 신청을 대행하는 웹사이트가 속속 생겨나고 있으며, 이 가운데 일부는 공식 홈페이지 명칭과 유사해 민원인이 공식 사이트로 착각할 수 있고 고액 수수료 지불이나 대행 사기가 우려된다고 밝혔다.

주모로코대사관도 2024년 “공식 대행업체를 사칭한 업체들의 신청 대행 사기 사례”가 발생하고 있다며 주의를 당부했고, 주홍콩총영사관은 2025년 K-ETA와 유사한 명칭 또는 웹사이트 주소를 이용해 신청자에게 고액 수수료를 요구하는 피해가 발생하고 있다고 안내했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지