아침 영하권 추위 지속, 낮 최고기온 7~12도 [내일 날씨]

뉴시스

화요일인 10일은 아침 기온이 영하로 떨어지며 춥겠다. 다만 낮엔 내륙을 중심으로 기온이 올라 일교차가 큰 날씨가 이어지겠다.

9일 기상청에 따르면 10일 아침 최저기온은 -5~3도, 낮 최고기온은 7~12도로 예보됐다.

전국 대부분 지역의 아침 기온이 0도 이하로 내려가겠고 강원내륙과 산지를 중심으로는 -5도 이하까지 떨어지는 곳도 있겠다.

반면 낮에는 내륙을 중심으로 기온이 오르면서 기온차가 15도 안팎으로 크겠다.

내일은 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이겠으나 오후부터는 가끔 구름이 많아지겠다.

전국 내륙을 중심으로 새벽부터 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠으니 농작물 관리에 유의해야 한다. 또 기온이 급변하는 만큼 건강관리에 신경쓰면 좋겠다.

미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다.

대전·세종·충남·호남권은 낮에, 영남권은 낮부터 늦은 오후에, 제주권은 늦은 오후에 일시적 '나쁨'으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼2.5m, 서해 0.5∼3.0m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.

