김일만 포항시장 예비후보, 선거사무소 개소식 성료

김일만 포항시장 예비후보(포항시의회 의장)가 지난 7일 선거사무소 개소식을 갖고 본격적인 선거전에 돌입했다고 9일 밝혔다.

김 예비후보는 인사말을 통해 "오늘은 사무실 문을 여는 날이 아니라, '포항만, 시민만' 약속을 행동으로 증명하겠다는 출정의 자리"라며 "말보다 행동으로, 구호보다 결과로 포항을 바꾸겠다"라고 밝혔다.

김일만 포항시장 예비후보는 지난 7일 선거사무소 개소식을 개최하고 본격 선거전에 돌입한 가운데 인사말을 하고 있다. 김일만 에비후보 측 제공

이어 "포항을 갈라놓는 말로 표를 얻지않겠다"며 "선거는 편가르기가 아니라 다시 '우리'가 되는 과정"이라며 통합과 협치를 강조했다.

그는 개소식 캐치프레이즈로 '오직 민생 오로지 포항', '포항 대전환 시민과 함께 시민의 힘으로 만들어가겠습니다'를 제시하며, 민생경제 회복과 일자리, 미래 세대 지원, 도시안전을 핵심과제로 제시했다.

김일만 포항시장 예비후보는 지난 7일 선거사무소 개소식을 개최하고 본격 선거전에 돌입했다.

김 예비후보는 "시민이 체감하지 못하는 정책은 성공이 아니다"며 "시장에 가서 상인의 목소리를 듣고, 산단에 가서 기업 애로를 듣고, 학교 앞에서 통학불안을 듣고, 재난현장에서 대응의 빈틈을 챙기겠다. 그리고 약속을 점검표로 공개해 끝까지 확인하겠다"고 약속했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지