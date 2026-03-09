“부안서 하루 더 머물면 7만원 지원”…체류형 관광 이벤트 추진

전북 부안군이 관광객 체류시간을 늘리고 지역 상권 활성화를 위해 숙박 일을 늘리면 최대 17만원을 지원한다.

부안군은 단순 방문형 관광에서 벗어나 관광객이 하루 이상 머무는 체류형 관광을 유도하기 위해 ‘부안, 하루 더 살아보기’ 이벤트를 마련했다고 9일 밝혔다.

행사는 5월 1일까지 진행한다. 부안을 찾는 관광객이 여행 전 ‘부안사랑인’에 신규 가입하고 사전 여행계획서를 제출해 승인받은 뒤 참여할 수 있다. ‘부안사랑인’은 부안에 관심 있는 누구나 가입할 수 있는 생활인구 플랫폼으로 관광·축제 정보 제공과 공공시설, 가맹점 할인 혜택 등을 운영하고 있다.

참가자는 관내 숙박업소를 이용하고 부안사랑인 가맹점에서 소비하면 숙박비 일부를 지원받는다. 1박은 최대 7만원, 2박 이상은 최대 17만원 한도 내에서 실제 숙박비를 지원한다.

이벤트는 숙박과 함께 가맹점 이용을 연계해 지역 음식점과 카페, 체험 시설 등 다양한 업종으로 소비가 확산되도록 설계했다. 참여자는 숙박뿐 아니라 일정 기준 이상의 가맹점 이용 조건을 충족해야 하며 사회관계망서비스(SNS) 인증을 통해 지역 홍보에도 참여하게 된다.

부안군은 이를 통해 관광객이 실질적인 여행 혜택을 얻고 지역은 소비 확대와 홍보 효과를 동시에 거둘 것으로 기대한다.

