경주시, 미래 에너지 산업 선점 나서, i-SMR 유치 '총력전'

경북 경주시가 정부의 제11차 전력수급기본계획에 따른 '혁신형 소형모듈원전(i-SMR)' 1호기 유치를 위해 행정 역량을 총결집하고 시민 공감대 확산에 본격 나섰다.

경주시는 지난 4일 시청 알천홀에서 공무원들을 대상으로 'i-SMR 부지선정 사업 설명회'를 가졌다고 9일 밝혔다.

혁신형 소형모듈원전(i-SMR)이 지역 산업시설과 생활 인프라로 확산되는 모습을 표현한 이미지. 경주시 제공

이번 설명회는 i-SMR의 기술적 특성과 안전성, 경제적 가치에 대한 이해를 높이고 경주 유치의 필요성과 타당성을 공유해 체계적인 유치 기반을 마련하기 위해 준비했다.

설명회에 참석한 공무원들은 i-SMR 기술 개요와 국내외 추진 동향, 지역경제 파급효과 등에 대한 교육을 받으며, 경주가 연구·실증·제조·운영 등 원전 산업 전 주기를 아우를 수 있는 기반을 갖춘 지역이라는 점을 재확인했다.

경주시는 내부 공감대 형성을 바탕으로 시민과 함께하는 유치 분위기 확산에도 힘을 쏟는다.

이를 위해 오는 13일 서라벌문화회관에서 'SMR 1호기 경주 유치 시민설명회'를 개최한다.

경주시가 지난 4일 시청 알천홀에서 공무원을 대상으로 'i-SMR 부지선정 사업 설명회'를 열고 있다.

지역 주민과 환경 단체, 전문가 등 400여 명이 참석하는 이번 설명회에서는 i-SMR 유치의 필요성과 기대효과를 설명하고 시민들의 다양한 의견을 폭넓게 수렴할 계획이다.

경주시는 설명회에서 나온 시민 의견과 건의 사항을 유치 신청 과정에 적극 반영하고, 범시민 서명운동과 SNS 홍보 등을 통해 지역사회 공감대를 확대해 i-SMR 1호기 유치를 위한 준비에 총력을 기울일 방침이다.

주낙영 경주시장은 "i-SMR은 미래 에너지 산업의 핵심 분야로 경주시가 축적된 원전 산업 기반을 바탕으로 1호기를 유치할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지