용인 반도체 산단 이전 여론 우세 …유권자 절반 “전력 풍부한 곳으로”

제9회 전국동시지방선거를 앞두고 절반 이상의 유권자들이 용인 반도체 산업단지에 대해 현재 계획을 유지하는 대신 전력이 풍부한 지역으로 이전해야 한다고 답한 것으로 나타났다. 경기 지역 유권자들 역시 절반 가까이가 이전에 찬성하는 것으로 나왔다.



녹색전환연구소와 더가능연구소, 로컬에너지랩 등이 구성한 단체 ‘기후정치바람’은 9일 서울 중구 한국프레스센터에서 전국 18세 이상 남녀 1만7865명을 대상으로 실시한 제3차 기후위기 국민인식조사 결과를 발표했다.



유권자들은 에너지 관련 지역 현안에서 수도권 중심보단 지산지소(地産地消) 원칙에 더 동의하는 것으로 나타났다.



용인 반도체 산업단지 이전 문제에 대해 ‘다른 지역 전력을 끌어와 원래 계획대로 추진해야 한다’는 응답 비율은 21.1%였지만, ‘전력이 풍부한 지역으로 이전을 추진해야 한다’고 답한 이는 53.5%로 절반을 넘었다.



경기 지역 유권자 역시 46.5%가 이전에 동의해 ‘계획대로 추진해야 한다’는 응답(28.4%)보다 높게 나타났다.



에너지고속도로 목표에 대해서도 응답자 65.7%는 ‘각 지역 생산 에너지를 근거리 지역에 공급’하는 것이라고 답했다. 비수도권 생산 에너지를 수도권에 공급해야 한다고 답한 비율은 12.3%에 불과했다.



수도권 중심 에너지 정책에서 수혜자가 될 수 있는 서울(58.0%), 경기(61.9%), 인천(64.8%) 유권자들 역시 근거리 지역 공급에 동의하는 비율이 높았다.



전력 자립률에 따라 전기요금 차등화를 두는 데 대해선 응답자 63.5%가 동의하는 것으로 나타났다.

