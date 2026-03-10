“서울 대신 경기 외곽, 아파트 대신 오피스텔”… 규제가 바꾼 부동산 시장

서울과 수도권 주요 입지에 대한 고강도 규제 여파로 매수세가 주변 지역으로 번지는 움직임이 나타나고 있다. 서울 대신 경기 외곽으로, 아파트 대신 오피스텔 등 대체 주거상품으로 눈을 돌리는 수요자들이 늘고 있고, 수도권 광역급행철도(GTX)와 대규모 산업단지 조성 등 교통·개발 기대가 있는 지역을 중심으로 거래 문의도 활발해지고 있다.



9일 한국부동산원에 따르면 3월 첫째 주 기준(3월 2일 기준) 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.04% 상승하며 상승세를 이어갔다. 다만 상승폭은 0.06%에서 0.05%, 다시 0.04%로 점차 둔화되는 모습이다. 전셋값은 같은 기간 0.07% 올라 매매보다 높은 상승률을 기록했다.

사진=연합뉴스

서울 강남권에서는 거래 위축 조짐도 나타났다. 서울부동산정보광장에 따르면 강남·서초·송파구와 용산구의 토지거래허가 신청 건수는 지난해 12월 8일부터 46일간 1186건에서 이후 1171건으로 1.3% 감소했다. 강남권 초고가 아파트 위주로 호가를 낮춘 매물이 나오고 있지만 실제 계약으로 이어진 사례는 많지 않다는 것이다.



수도권 부동산 시장을 보면 규제가 집중된 지역과 그렇지 않은 지역 간 흐름도 엇갈리고 있다. 경기부동산포털에 따르면 10·15 부동산 대책 이전 3개월과 이후 최근 3개월을 비교한 결과 경기도 31개 시·군 아파트 매매 거래량은 3만6619건에서 3만5002건으로 4.4% 감소했다. 다만 지역별로 차이가 뚜렷했다. 규제를 피한 일부 지역 거래가 늘었기 때문이다. 경기 화성시는 같은 기간 3144건에서 3921건으로 증가했고, 부천·남양주·군포·평택 등에서도 거래량이 늘었다.



시장에서는 서울 규제 영향으로 일부 매수세가 수도권 외곽으로 이동하는 ‘풍선효과’가 나타나고 있다는 분석이 나온다. 경기 동탄역 인근 A공인중개사는 “최근 들어 서울 대신 동탄을 알아보는 문의가 조금씩 늘고 있다”며 “(5월 9일을 앞두고) 집을 내놓을지 말지도 고민하는 분들도 많다”고 최근 시장 상황을 전했다.



함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 통화에서 “문재인정부 시기와 비교하면 풍선효과가 강하게 나타나는 상황은 아니지만, 구리나 동탄 등 규제 지역 인접 지역에서는 일부 거래 증가가 나타나고 있다”며 “비규제 지역 영향도 있지만 지난해 상대적으로 상승폭이 작았던 지역들이 ‘키 맞추기’ 형태로 움직이는 측면도 있다”고 설명했다.



아파트 대출 규제가 강화되면서 일부 수요가 오피스텔 등 다른 주거상품으로 이동하는 흐름도 나타나고 있다. 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 지난 1월 전국 오피스텔 거래량(개인 거래 기준)은 3366건으로 전년 같은 달보다 65.6% 증가했다.



수도권 거래량은 2374건으로 63.5%, 지방은 992건으로 70.7% 각각 늘었다. 중대형 오피스텔 거래 증가세가 두드러졌다. 전용면적 60∼85제곱미터(㎡) 미만 거래는 542건으로 전년 동월 대비 126.8% 증가했고 85㎡ 이상 대형 거래도 41건에서 133건으로 224.4% 늘었다.



김은선 직방 빅데이터랩실 랩장은 “아파트 대출 규제가 강화되면서 일부 실수요자가 비교적 진입 부담이 낮은 중대형 오피스텔을 대안으로 검토하는 흐름이 나타나고 있다”며 “다만 오피스텔은 아파트보다 환금성이 떨어지고 가격 상승 여력도 제한적일 수 있어 입지와 임대 수요가 확보된 단지를 중심으로 선별적인 접근이 필요하다”고 말했다.



이런 가운데 향후 규제 정책 방향이 시장 변수로 작용할 가능성도 남아 있다. 함 랩장은 “정부가 규제 지역 확대나 세제 카드 등을 검토할 가능성이 있는 만큼 하반기에는 시장 부담 요인이 커질 수 있다”고 전망했다.

