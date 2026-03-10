현대로템, K방산 동반 성장 전략 공개

현대로템이 협력사들과의 동반 성장을 위해 성과공유제를 도입하고 금융지원 범위를 대폭 확대한다.



현대로템은 지난 6일 경남 창원공장에서 67개 협력사와 ‘2026 현대로템 디펜스 상생협력 콘퍼런스’(사진)를 열고 협력사의 부품 국산화와 미래 첨단무기 연구개발(R&D)을 장려?지원하는 추진 전략을 공개했다고 9일 밝혔다.



우선 해외사업 신규 수주 시 성과를 협력사와 나누는 ‘상생성과공유제’를 새로 도입한다. 부품 국산화 개발 성공 후 계약이 처음 이뤄진 해와 이듬해에 국산화에 따른 비용 절감분의 100%와 50%를 각각 협력사에 환원하는 것이다. 협력사의 자금 유치를 돕기 위한 ‘동반성장펀드’도 확대 편성한다. 기존보다 2배 이상 증액된 1500억원 규모로 운영하며 협력사 요청 시 금융기관에 예탁된 금액을 통해 투자 자금과 운영 자금을 저금리로 지원하는 방식이다. 현대로템은 협력사, 신한은행과 3자 간 ‘현대로템 협력업체 상생 성장 및 생산적 금융지원 업무협약(MOU)’도 체결했다.



협력사의 미래 첨단 무기 개발을 비롯한 부품 국산화·성능개선 등에 들어가는 연구개발(R&D) 투자에도 내년까지 2년간 총 2000억원을 투입한다. 개발 지원 범위에는 차세대 유·무인 지상무기플랫폼과 항공우주 분야, 인공지능(AI), 무인화에 대한 핵심 부품 국산화와 성능개선 등이 포함된다.



협력사 기술과 인력이 유출되지 않도록 모의 해킹이나 악성 메일 대응 교육을 통해 협력사의 보안 관리체계를 진단한 후 개선 대책을 제공하는 전문 컨설팅도 지원한다. 이용배 현대로템 사장은 “세계가 K방산의 역량과 역할에 주목하고 있는 중대한 전환점에서 현대로템과 파트너사가 하나의 운명 공동체로 결속해야만 한다”며 “이번 콘퍼런스가 신뢰를 더욱 공고히 하는 뜻깊은 시간이 되길 기원한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지