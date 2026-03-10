검색

‘모텔 연쇄살인’ 피의자 김소영 신상공개… 피해 의심 2명 추가로 발견

관련이슈 디지털기획

입력 : 수정 :
소진영 기자 solee@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

검찰, 신상정보 30일간 공개

서울 강북구 일대 모텔에서 약물이 든 음료를 건네 남성들을 살해한 혐의를 받는 피의자 신상정보가 9일 공개됐다.

강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영. 서울북부지검 제공
강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영. 서울북부지검 제공

서울북부지검은 이날 신상정보공개심의위원회 심의를 거쳐 피의자 김소영(20·사진)의 신상정보를 공개하기로 결정했다. 중대범죄신상공개법은 강력범죄 등 범행이 잔인하고 중대한 피해가 발생했으며 충분한 증거가 있는 경우 피의자 이름과 얼굴 사진(머그샷), 나이 등을 공개할 수 있도록 한다. 김소영 신상은 4월8일까지 30일간 공개될 예정이다.

 

김소영은 지난해 12월14일, 지난 1월28일, 지난달 9일 3차례에 걸쳐 강북구 일대 모텔 등에서 20대 남성 3명에게 자신이 병원에서 처방받은 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고, 1명을 다치게 한 혐의를 받는다. 검찰 송치 이후에도 경찰이 김소영과 접촉한 남성들을 전수 조사하면서 피해자로 의심되는 2명이 추가로 발견됐다. 경찰은 이들에 대한 조사를 이어가고 있다.

 

서울 강북경찰서는 김소영에 대해 진행된 사이코패스 진단평가(PCL-R) 결과에서 40점 중 25점으로 ‘사이코패스에 해당한다’는 결과를 4일 서울북부지검에 송부했다.


소진영 기자 solee@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

‘월간남친’ 지수, 빛나는 미모
  • ‘월간남친’ 지수, 빛나는 미모
  • 임수정 '해맑은 미소'
  • 해외 패션쇼 떠나는 한소희
  • 초아, 확 달라진 비주얼