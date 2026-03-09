유류고 난타전 이어 ‘생명선’ 파괴… 중동 곳곳선 ‘지상전’ [美·이란 전쟁]

열흘째에 접어든 미국·이란 전쟁의 양상이 기존 군사시설 타격에서 인프라 파괴 형태로 급격하게 변화하며 유가 급등 등 후폭풍 우려가 커지고 있다. 심지어 담수화 시설 등 생존에 필수적 시설 등까지 공격하고 있어 인도적 위기 발생 가능성도 제기된다.

8일(현지시간) 이란 수도 테헤란 북서부의 샤흐런 석유 저장시설이 이스라엘군의 공습을 받은 뒤 시설에서 발생한 유독가스와 검은 연기구름으로 하늘이 뒤덮여 있다. 테헤란=AFP연합뉴스

8일(현지시간) 미국 CNN방송 등에 따르면 이스라엘은 이날 이란 수도 테헤란 등에 주요 시설물에 대한 대규모 공습을 실행했다. 이스라엘군은 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 항공우주군 사령부와 탄약을 저장하고 있던 벙커 약 50곳 등 군사시설을 타격했다고 발표했으나, 원유 저장소 등 민간 인프라도 상당 부분 파괴를 입은 것으로 보인다.



미국 액시오스는 이스라엘군이 7일 밤 공습을 통해 이란 전역의 연료 저장시설 30여곳을 정밀 타격했다고 전했으며, 이란 IRNA통신도 7일 밤부터 8일 새벽까지 테헤란 북서부 주요 연료보급 기지인 샤흐런 석유저장소와 남부 정유단지 레이 지역의 연료 저장고, 서쪽 외곽 카라지 등의 연료 저장시설이 집중 공습을 받았다고 보도했다. 이스라엘은 해당 시설이 탄도미사일 추진제 생산 등에 활용됐다며 합법적인 군사 목표물이라고 주장했다.

9일 이란의 공습으로 바레인 시트라의 국영 정유시설에서 불길이 솟아오르는 모습. 시트라=로이터연합뉴스

이란은 중동지역 에너지 시설 보복을 예고했다. IRGC는 대변인 성명을 통해 “배럴당 200달러 이상의 유가를 감당할 수 있다면 게임을 계속해 보라”고 위협했다. 이란 고위 당국자도 CNN에 “전쟁이 새로운 국면에 접어들었다. 앞으로 며칠 내에 에너지 기반 시설을 타격할 수 있다”고 밝혔다.



미국·이스라엘의 공습과 이란의 보복 공습은 석유 인프라뿐 아니라 해수 담수화 시설 등 생존과 직결된 인프라로 확대되고 있다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 전날 미국이 자국 케슘섬의 담수시설을 공격해 30개 마을의 식수 공급에 차질이 생겼다고 밝혔다. 그는 “중대한 결과를 초래할 수 있는 위험한 행동”이라며 “이런 선례를 만든 것은 이란이 아니라 미국”이라고 비판했다. 이런 비판에 대해 미 중부사령부는 해당 공격에 미군은 관여하지 않았다고 반박했다. 다음날엔 바레인에서도 담수화 시설을 겨냥한 공격이 발생했다. 바레인 정부는 이란 드론이 담수화 시설을 공격해 물적 피해가 발생했다며, 이란이 민간시설을 무차별적으로 공격하고 있다고 비난했다.

사막 기후인 중동지역은 물이 귀해 식수를 비롯하여 60~90%를 담수화 공장 물에 의존하고 있다. 특히 이란은 최근 몇 년간 심각한 물 부족에 시달려와 담수화 시설 피해가 빠르게 인도주의 위기로 이어질 수 있다.



일본 와세다대의 중동 전문가 압둘라 바부드는 “바레인의 담수화 시설을 겨냥하는 것은 선을 넘는 행위로, 심각한 긴장 고조를 의미한다”고 밝혔다. 그는 “걸프지역의 담수화 시설은 단순한 인프라가 아니라 수백만 명에게 식수를 공급하는 생명선”이라며 “이에 대한 공격은 군사 대립을 민간인 생존 자체에 대한 위협으로 바꿀 위험이 있다”고 설명했다.



한편, 중동 곳곳에서는 지상전도 발생하고 있다. 이스라엘군은 9일 레바논·시리아 국경지대에 상륙해 헤즈볼라와 교전을 벌였다고 레바논 국영 언론이 전했다. 월스트리트저널에 따르면 친이란 세력의 또 다른 근거지인 이라크 내에서는 주둔한 미군과 현지 무장세력이 충돌했다. 이라크가 미군의 전쟁터가 된 것은 2003∼2011년 이라크전 이후 처음이다.

