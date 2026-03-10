현대차·기아 ‘엑스블 숄더’ …착용 로봇 최초 KS 인증

작업자의 근골격계 부담을 덜기 위해 현대차·기아가 개발한 산업용 착용 로봇 ‘엑스블 숄더’(X-ble Shoulder)가 착용 로봇 부문 한국산업표준(KS) 인증을 받았다.



현대차·기아는 엑스블 숄더가 한국로봇산업진흥원으로부터 KS 인증을 획득했다고 9일 밝혔다. KS 인증은 제품과 서비스가 한국산업표준에 부합함을 국가가 인증하는 제도로, 국가기술표준원이 지정한 기관을 통해 인증 절차가 진행된다.



현대차·기아는 “이번 인증은 착용 로봇 품질을 국가 공인 기준으로 확보한 첫 사례로, 엑스블 숄더가 안전성과 품질을 갖춘 제품으로 공식 인정받았다는 점에서 의미가 크다”고 강조했다.



현대차·기아는 인간 중심 로보틱스 기술인 ‘엑스블’(X-ble) 시리즈의 개발과 사업화를 추진 중이다. 엑스블 숄더는 무동력 토크 생성 구조로 설계돼 가벼울 뿐만 아니라 별도로 충전할 필요가 없어 유지·관리가 편리하다. 또 근력 보상 모듈을 적용해 보조력을 생성하고, 이를 통해 작업자의 어깨 관절 부하와 전·측방 삼각근 활성도를 각각 최대 60%와 30%까지 줄일 수 있다. 이 장비는 현대차그룹 주요 계열사와 대한항공, 한국철도공사 등에서 활용되고 있고 지난해 농촌진흥청과도 업무협약을 체결했다.



현대차·기아는 중량물 취급 근로자의 부담 완화를 위한 허리 보조용 ‘엑스블 웨이스트’(X-ble Waist)와 하지마비 환자의 보행을 돕는 착용 로봇 ‘엑스블 멕스’(X-ble MEX)도 개발 중이다.

