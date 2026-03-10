SK하이닉스·LG 부품, 우주서 성능 검증

SK하이닉스 저장장치와 LG전자 저궤도 위성용 부품이 내년 발사되는 누리호에 실려 우주에서 성능을 검증한다.



우주항공청과 한국항공우주연구원은 누리호 6차 발사에 탑재되는 우주 검증위성 3호 탑재체 선정 결과를 9일 발표했다. 탑재체에 실린 초소형 위성은 우주에서 부품이 동작하는지를 검증하고, 각종 방사선에 노출돼도 견딜 수 있는지를 시험한다.



공모에 참여한 24개 기관 중 9개 기관이 선정됐고, 15종의 소자·부품이 우주에 갈 기회를 얻었다. SK하이닉스의 방사선 내성 저장장치, LG전자의 저궤도 위성용 소재·부품, 코스모비의 인공지능(AI) 초소형 홀추력기 모듈 등이 포함됐다. 글로벌 톱 우주항공반도체 전략연구단이 개발하는 한국전자통신연구원(ETRI)의 국산화 7종 반도체도 우주로 향한다.



검증위성 3호는 내년 발사되는 누리호 6차 발사에 탑재된다. 지난해 누리호 4차에 실려 우주로 향한 검증위성 1호는 궤도에 올라 성능을 검증하고 있고, 2호는 올해 예정된 5차 발사에 실린다.



정부는 2024년부터 4년간 120억원을 들여 국산 전기와 전자 소자급 부품·반도체의 우주 검증을 지원하고 있다. 초소형(큐브) 위성 12유닛(U·1U는 가로, 세로, 높이 10㎝) 크기 검증 플랫폼을 만들어 국내 기업 부품을 최대 8U까지 탑재해 우주에서 검증한다.

