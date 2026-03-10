‘부업·투잡’ 직장인 크게 늘었다…원인은 “열악한 처우와 소득 격차”

게이티이미지뱅크

중소기업에 다니면서 부업을 병행하는 임금근로자가 빠르게 늘고 있는 것으로 나타났다. 또 정규직에 해당하는 상용근로자의 ‘투잡’ 규모도 통계 집계 이후 최대 수준을 기록했다.

9일 중소벤처기업연구원이 발표한 ‘중소기업 임금근로자의 일시휴직 및 부업 실태 분석’ 보고서에 따르면 지난해 부업을 하는 중소기업 임금근로자는 37만9000명에 달하는 것으로 집계됐다. 이는 지난 2020년 27만7000명보다 37.1% 늘어난 규모다.

전체 중소기업 임금근로자 가운데 부업을 하는 비중도 증가했다. 해당 비율은 2020년 1.57%에서 2024년 2.00%로 상승한 뒤 2%대를 유지하고 있다.

특히 상용근로자 가운데 부업을 병행하는 인원은 지난해 20만명으로 통계 작성 이후 가장 많았다. 중소기업 상용근로자의 약 1.48%가 추가로 다른 일을 하는 것이다.

고용 형태별로 보면 부업을 하는 중소기업 근로자 가운데 임시직 비중이 42.4%로 가장 높았다. 또 사업장 규모가 작을수록 임시직 부업자의 비중도 크게 나타났다.

종사자 4인 이하 사업장에서는 부업자 중 임시직 비율이 53.5%였으며, 5~29인 사업장은 44.3%, 30~299인 기업은 26.0%로 조사됐다.

노민선 중소벤처기업연구원 연구위원은 “29인 이하 소기업에서 임시직의 부업 참여 비중이 높게 나타나는 것은 열악한 처우와 소득 격차에 기인한다”고 설명했다.

이러한 가운데 직장인의 절반 이상이 급여 등 노동소득만으로는 생계를 유지하거나 미래를 대비하기 어렵다고 생각한다는 조사 결과가 8일 나왔다.

시민단체 직장갑질119가 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난달 2일부터 8일까지 전국 직장인 1000명을 대상으로 실시한 ‘노동소득 생계유지 현황’을 설문조사한 결과 직장인 56.4%가 급여만으로는 생계 유지와 미래 대비가 어렵다고 응답했다고 밝혔다.

이런 응답은 상대적으로 임금 수준이 낮은 집단에서 높게 나타났다. 비정규직의 경우 63.3%, 비사무직은 62.2%, 5인 미만 사업장 노동자는 66.3%가 노동소득만으로는 생계 유지나 노후 대비가 어렵다고 답했다.

직장인들은 급여 외 소득을 늘리기 위한 활동으로 ‘저축 및 예·적금’(49.5%)과 ‘주식·펀드 등 금융투자’(46.8%)가 많았다.

‘별도의 활동을 하지 않는다’는 응답도 19.8%로 나타났는데, 비정규직이나 소규모 사업장 노동자 등 노동 소득으로 생계유지가 어렵다고 답한 집단에서 추가 소득 활동을 하지 않는 비율이 상대적으로 높게 나타났다.

김기범 직장갑질119 변호사는 “많은 노동자가 성실히 일하고 있음에도 노동 소득만으로 생계를 유지하고 미래를 준비하기 어려운 현실이 드러났다”며 “고용 안정성 강화, 임금 하한선 제고, 사회안전망 확충 등 정책적 대응이 필요하다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지