리애나, 300억 자택서 총격 사건 발생…집 안에 있었지만 부상 없어

팝스타 리애나(리한나)의 미국 자택에서 총격 사건이 발생해 현지 경찰이 용의자를 검거했다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않았으나, 범인이 사용한 총탄 일부가 외벽을 관통하는 등 긴박했던 상황이 전해졌다.

현지 시각으로 8일 오후, 미국 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐스에 위치한 리애나의 저택을 향해 30대 여성 A 씨가 여러 차례 총격을 가했다. 로스앤젤레스 경찰(LAPD)과 로스앤젤레스 타임스 등 주요 외신에 따르면, 용의자 A 씨는 본인의 흰색 테슬라 차량을 저택 정문 맞은편에 세운 뒤 AR-15 계열 소총으로 약 10발의 총탄을 발사했다.

리애나(리한나)

사건 당시 리애나는 저택 내부에 머물고 있었으나 다행히 부상은 입지 않은 것으로 확인됐다. 경찰 조사 결과 발사된 총알 중 최소 한 발은 저택의 외벽을 관통했으며, 대문과 벽면 곳곳에도 탄흔이 남은 것으로 파악됐다.

범행 직후 용의자는 콜드워터 캐니언 드라이브 방향으로 도주했으나, 인상착의를 확보한 경찰의 추격 끝에 약 30분 만에 인근 쇼핑센터 주차장에서 체포됐다. 현재 경찰은 정확한 범행 동기와 사건 경위를 조사 중이며, 용의자의 구체적인 신원은 아직 공개되지 않았다.

피해를 입은 저택은 리애나가 지난 2021년 약 1380만 달러(한화 약 180억 원)에 매입한 초호화 주거지로, 그는 인근의 1000만 달러 규모 주택을 추가로 사들여 함께 사용해 왔다.

한편 리애나는 약혼자 에이셉 라키와의 사이에서 2남 1녀를 두고 있으며, 최근까지도 활발한 음악 활동과 사업 행보를 이어오고 있다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지