김광규 "이서진, 비혼주의자…결혼에 관심 없어"

배우 김광규가 절친한 배우 이서진이 비혼주의자라고 밝혔다.

10일 방송되는 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에는 스페셜 MC로 김광규가 출연한다.

이날 공개된 예고편에서 김광규는 부부 사이로 호흡을 맞췄던 윤유선을 위해 출연을 결심했다고 밝혔다.

그는 "2014년 드라마 '참 좋은 시절'에서 제 전 부인이었다"고 말했다.

김광규는 인생 첫 베드신 상대가 윤유선이었다고 전하기도 했다.

그는 "어쨌든 침대가 영어로 '베드(Bed)' 맞죠. 베드 위에서 찍었다"고 너스레를 떨었다.

윤유선은 "기억도 안 난다"고 받아쳐 웃음을 더했다.

김구라는 "김광규가 같은 싱글남인 이서진보다 무조건 결혼 빨리 할 거라고 호언장담했더라"고 언급했다.

이에 김광규는 "이서진은 독신주의자, 비혼주의자다. 결혼에 하나도 관심이 없다"고 했다.

그러면서 "이건 게임 안 하는 사람과 대결하는 것과 마찬가지"라고 말했다.

그러자 윤유선은 "내가 (소개팅 상대) 추천했을 때는 왜 싫다고 그랬냐"고 추궁했고, 김광규는 어색한 웃음을 지었다.

