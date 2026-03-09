‘K-뷰티 글로벌 판로 연다’…‘2026 대구국제뷰티엑스포’ 참여 기업 모집

대구시는 영∙호남권 최대 뷰티(미용) 박람회인 ‘2026 대구국제뷰티엑스포’에 참여할 기업을 5월 31일까지 모집한다고 9일 밝혔다.

6월 11~13일 사흘간 대구 엑스코(EXCO) 동관에서 열리는 엑스포는 화장품∙헤어∙네일∙에스테틱 등 뷰티 산업 전반을 아우르는 비즈니스 박람회다. 총 150개사 200부스 규모로 열린다. 올해는 케이(K)-뷰티의 글로벌 위상에 발맞춰 해외시장 진출 지원을 한층 강화한다.

지난해 열린 대구국제뷰티엑스포에서 시장배 이미용 경기대회가 열리고 있다. 대구시 제공

수출상담회 초청 해외 바이어 규모를 지난해 34개사에서 50개사로 대폭 확대했다. 6월 11~12일 이틀간 1대1 비즈니스 매칭 방식으로 상담을 진행할 예정이다. 또한, 글로벌 플랫폼 입점 설명회와 동남아 시장 진출 컨설팅 부스를 운영해 참가 기업들이 실질적인 해외 진출 기반을 마련할 수 있도록 입체적으로 지원한다.

국내 판로 확대를 위한 프로그램도 마련했다. 6월 13일에는 씨제이 이엔엠(CJ ENM), 롯데, 현대홈쇼핑, 쿠팡, 11번가 등 주요 유통∙이커머스 기업 20개사의 바이어가 참여하는 구매상담회가 열려 참가 기업의 내수 시장 공략을 돕는다.

부대행사도 다채롭다. 박람회장 내 2개 공중위생단체의 법정 위생교육과 대구시장배 4대 이∙미용 경기대회가 열려 관련 종사자 4000여 명이 참가한다. 교육과 대회에 참가하는 미용업계 영업주들이 전시장 부스를 직접 방문해 구매와 계약을 진행하면서, 기업과 지역 미용업계 간 네트워크 형성도 기대된다.

지난해 열린 대구국제뷰티엑스포에서 ‘미스 대구’ 라이브 방송을 하고 있다. 대구시 제공

참가 기업은 자사 제품을 홍보할 수 있는 신제품∙신기술 설명회를 비롯해 미스 대구∙경북과 함께하는 전시장 부스 탐방, 인터뷰 라이브쇼 등 다양한 마케팅 프로그램에도 참여할 수 있다.

이재홍 시 보건복지국장은 “K-뷰티가 폭발적인 성장세를 기록 중인 지금이 기업들이 글로벌 브랜드로 도약할 최적의 시기”라며 “이번 엑스포가 국내외 판로 개척과 실질적인 비즈니스 성과 창출의 장이 될 수 있도록 뷰티 기업들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

