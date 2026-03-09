개그맨 김영철, 영국 유학 중 ‘토스터기 화재경보’ 해프닝

개그맨 김영철이 최근 영국에서 어학연수 중 겪은 뜻밖의 소동을 유튜브로 공개했다.

‘영국으로 영어 배우러 떠난 김영철이 죽을 고비를 넘긴 이유는?(실제 상황)’ 영상 속 상황이 종료된 후 안도하는 김영철. 김영철 오리지널

지난 6일 그의 유튜브 채널(‘김영철 오리지널’)에 공개된 영상 ‘영국으로 영어 배우러 떠난 김영철이 죽을 고비를 넘긴 이유는?(실제 상황)’에서 그는 영어 공부를 위해 영국으로 떠났다.

영상은 설 연휴 직전 출국하기 위해 짐을 들고 있는 김영철의 모습부터 유학을 걱정하는 모습까지 생생하게 담았다.

그는 영어 실력 향상에 대한 의지를 강조하며 “이번에 제대로 영국 영어를 배우고 다시 영어에 자신감을 갖겠다”고 포부를 밝혔다.

그러나 영국 도착 후, 아침을 준비하던 중 예상치 못한 일이 벌어졌다. 토스터기를 사용하던 김영철의 방에서 연기가 나면서 화재경보가 울린 것. 김영철은 “내가 불을 낸 줄 알고 어떡하지 싶었다”고 당시 심경을 전했다. 방에서 원인을 찾다가 토스터기 안에 빵이 타고 있는 것을 확인했고, 화재경보도 빵이 타면서 발생한 연기가 원인임을 알게 됐다.

‘영국으로 영어 배우러 떠난 김영철이 죽을 고비를 넘긴 이유는?(실제 상황)’ 영상 속 화재 경보가 울린 원인. 김영철 오리지널

그는 토스트를 꺼내고, 창문을 열어 환기를 시키는 등 수습에 나섰다. 이어 그가 프런트에 연락할 쯤 경보음은 멈췄다. 이후 상태를 확인하러 온 직원이 괜찮다고 안심시켰다.

상황 종료 후 김영철은 “소란을 피워 정말 죄송했다”며 영상을 통해 사과했다.

이후 김영철은 안전에 주의하며 런던 시내를 돌아다녔다.

마지막으로 그는 어학원에서 본격적인 영어 수업을 받는 모습을 예고했다. 현지 발음에 적응하는 데 어려움을 겪는 모습도 보였다.

