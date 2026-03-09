포항시 천원주택 열풍, 100호 모집에 1055명 몰려 ‘10.6대 1’

‘천원주택’에 대한 관심이 쏠리는 가운게 경북 포항시가 청년과 신혼부부의 주거 안정을 위해 추진 중인 대표 주거복지 정책 ‘포항형 천원주택’의 2026년 예비입주자 모집이 지난해에 이어 올해도 뜨거운 호응속에 마무리됐다.

9일 포항시에 따르면 지난 5~6일까지 이틀간 진행된 현장 접수 결과, 100호 모집에 총 1055건이 접수돼 10.6대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.

포항시가 청년과 신혼부부의 주거 안정을 위해 추진 중인 대표 주거복지 정책 ‘포항형 천원주택’의 2026년 예비입주자 모집과 관련, 신청자가 대기하고 있다. 포항시 제공

특히 이번 모집에는 포항 지역 청년은 물론 포항으로의 전입을 희망하는 타 지역 거주자 110세대가 몰리며 전국적인 관심을 입증했다.

유형별로는 청년주택 80호 모집에 1009건이 접수돼 12.6대 1의 최고 경쟁률을 보였으며, 신혼부부 주택 20호에는 46건이 신청해 2.3대 1의 경쟁률을 나타냈다.

특히 올해는 신청 문턱을 대폭 낮춘 점이 주효했다는 평가가 나온다.

부모 소득이 아닌 청년 본인의 소득과 재산만을 기준으로 선정하도록 요건을 완화하면서, 지난해보다 신청자가 급증한 것으로 분석된다.

‘포항형 천원주택’은 하루 1000원, 월 3만원의 파격적인 임대료로 주거비 부담을 획기적으로 줄여주는 정책으로, 청년층의 안정적인 지역 정착 및 인구 유입을 동시에 도모하는 포항시의 핵심 주거복지 사업이다.

시는 서류 심사를 거쳐 오는 6월 24일 공개 추첨을 통해 최종 입주자를 확정하며, 결과는 포항시 주거복지센터 블로그에 게재될 예정이다.

아울러 포항시는 2029년까지 총 300호를 추가 공급해 청년·신혼부부 맞춤형 공공임대주택을 지속적으로 확대할 방침이다.

장상길 포항시 부시장은 “천원주택은 단순한 임대료 지원을 넘어 청년이 머물고, 결혼하고, 아이를 키울 수 있는 도시 기반을 만드는 정책”이라며 “앞으로도 실효성 있는 주거복지 정책을 통해 청년이 살고 싶은 도시 포항을 만들고 적극적인 인구 유입 정책을 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.

