로케뜨(Roquette)의 NUTRIOSE®, 뉴트리오스 수용성 식이섬유, NutraStrong™ 프리바이오틱 검증 인증 획득

사진제공=로케뜨코리아

지속 가능한 식물 기반 솔루션 기업 로케뜨(Roquette)가 자사의 수용성 식이섬유 NUTRIOSE®가 SGS Nutrasource로부터 NutraStrong™ Prebiotic Verified 인증을 획득했다고 지난 2월 프랑스 릴에서 밝혔다.

NutraStrong™ Prebiotic Verified는 제3자 인증기관인 SGS Nutrasource가 운영하는 프리바이오틱 원료 검증 프로그램이다. 해당 프로그램은 표시 사항 준수 여부와 시험 프로토콜에 대한 명확한 기준을 통해 소비자가 오해할 수 있는 주장 사용을 방지하고, 과학적 근거를 기반으로 한 제품만 인증을 받을 수 있도록 설계된 제도다.

이번 인증은 NUTRIOSE®(FM 06, FB 06, FM 15S) 수용성 식이섬유가 제조 품질과 과학적 근거, 임상 연구 기반 효능 측면에서 SGS Nutrasource의 기준을 충족했음을 의미한다. 특히 임상 데이터를 통해 프리바이오틱 기능이 확인된 점이 인증 과정에서 주요 근거로 평가된 것으로 알려졌다.

사진제공=로케뜨코리아

로케뜨 식이섬유 부문 글로벌 마케팅 책임자인 이바 프랑수아(Iva François)는 “임상적으로 입증된 프리바이오틱 효과를 가진 NUTRIOSE®가 NutraStrong™ 인증을 획득하게 되어 매우 의미 있게 생각한다”며 “이번 인증은 제품의 품질과 과학적 검증 수준을 보여주는 동시에 고객에게 신뢰할 수 있는 프리바이오틱 원료를 제공하려는 노력을 반영한 결과”라고 말했다.

NUTRIOSE®는 비유전자변형(non-GMO) 옥수수 또는 밀에서 유래한 수용성 식이섬유다. 중성적인 맛과 높은 용해도, 우수한 공정 안정성을 갖추고 있어 다양한 식품 및 음료 제품에 적용 가능한 원료로 활용되고 있다. 관련 연구에서는 장내 유익균 증식을 촉진해 장 환경 개선에 도움을 줄 수 있으며, 혈당 관리와 포만감 증진, 체중 관리 및 지속적인 에너지 방출과 관련된 기능이 보고된 바 있다.

로케뜨는 식이섬유 분야에서 25년 이상의 연구 경험을 축적해 왔으며, 현재까지 26건 이상의 임상 연구와 30건 이상의 전임상 연구를 진행해 왔다.

SGS Nutrasource 인증 및 분석 부문 부사장 케빈 얀(Kevin Yan)은 “NutraStrong™ 프로그램은 업계 최고 수준의 브랜드 원료를 대상으로 운영되는 인증 제도”라며 “프리바이오틱 인증에 요구되는 높은 품질 기준과 과학적 근거 충족을 위해 노력해 온 로케뜨의 인증 획득을 축하한다”고 밝혔다.

최근 소비자들의 장 건강에 대한 관심이 높아지면서 식이섬유와 프리바이오틱 성분에 대한 수요도 증가하는 추세다. 조사에 따르면 소비자의 59%가 장 건강을 전신 건강의 핵심 요소로 인식하고 있으며, 64%가 프리바이오틱을 인지하고 있는 것으로 나타났다. 또한 그중 52%는 최근 1년 내 관련 제품을 구매한 경험이 있는 것으로 조사됐다.

로케뜨 영양 및 건강 연구 매니저 캐롤라인 페로(Caroline Perreau)는 “식이섬유와 장 건강 연구에 대한 로케뜨의 노력은 과학적 우수성에 대한 의지를 보여주는 사례”라며 “지속적인 연구와 혁신을 통해 더 건강하고 지속 가능한 원료를 제공하는 데 집중하고 있다”고 말했다.

한편 NUTRIOSE®(FM 06, FB 06, FM 15S)는 NutraStrong™ Prebiotic Verified 인증뿐 아니라 저 FODMAP 인증과 Non-GMO Project Verified 인증도 함께 보유하고 있으며, NUTRIOSE®(뉴트리오스) 제품군에 대한 자세한 내용은 로케뜨 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

